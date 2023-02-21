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В Пермском крае в 2021-2022 годах были обеспечены 4G связью более 120 сел - РИА Новости, 21.02.2023
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В Пермском крае в 2021-2022 годах были обеспечены 4G связью более 120 сел
В Пермском крае в 2021-2022 годах были обеспечены 4G связью более 120 сел - РИА Новости, 21.02.2023
В Пермском крае в 2021-2022 годах были обеспечены 4G связью более 120 сел
За 2021-2022 годы сотовой связью стандарта 4G были обеспечены 124 села и деревни Пермского края, в которых проживает более 34 тысяч человек, сообщается на сайте РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T14:56
2023-02-21T14:56
пермский край
максут шадаев
дмитрий махонин
россия
москва
мобильная связь
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ПЕРМЬ, 21 фев – РИА Новости. За 2021-2022 годы сотовой связью стандарта 4G были обеспечены 124 села и деревни Пермского края, в которых проживает более 34 тысяч человек, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Москве провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а также практическое применение информационных систем, которые были разработаны в регионе.Как отметил Махонин, для строительства базовых станций сотовой связи стандарта 4G в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек в крае реализуется федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" и региональный проект "Развитие информационного общества"."За 2021-2022 годы связью было обеспечено 124 села и деревни, в которых проживает свыше 34 тысяч человек", – говорится в сообщении.Махонин уточнил, что до конца текущего года в соответствии с квотой, установленной Минцифры РФ, планируется установить базовые станции сотовой связи еще в 51 населенном пункте Пермского края.По данным пресс-службы губернатора, Шадаев озвучил готовность Минцифры ускорить выполнение программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 2023-2024 годах, чтобы еще больше жителей Пермского края имели доступ к цифровым сервисам.Стороны также обсудили работу по оснащению школ региона IT-оборудованием в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", реализуемого в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что в предыдущие два года современная телекоммуникационная инфраструктура появилась в 604 зданиях образовательных учреждений региона. "Это позволило обеспечить педагогов доступом к Wi-Fi со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с в городах и районных центрах, 50 Мбит/сек – в сельских школах", – отметили в ведомстве.В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас 65,5% учебных заведений Пермского края оснащены необходимым IT-оборудованием, которое позволяет работать точкам доступа Wi-Fi и системам видеонаблюдения.
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пермский край, максут шадаев, дмитрий махонин, россия, москва, мобильная связь
Пермский край, Максут Шадаев, Дмитрий Махонин, Россия, Москва, мобильная связь
14:56 21.02.2023
 

В Пермском крае в 2021-2022 годах были обеспечены 4G связью более 120 сел

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE
Вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ПЕРМЬ, 21 фев – РИА Новости. За 2021-2022 годы сотовой связью стандарта 4G были обеспечены 124 села и деревни Пермского края, в которых проживает более 34 тысяч человек, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Москве провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Стороны обсудили развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а также практическое применение информационных систем, которые были разработаны в регионе.
Как отметил Махонин, для строительства базовых станций сотовой связи стандарта 4G в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек в крае реализуется федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" и региональный проект "Развитие информационного общества".
"За 2021-2022 годы связью было обеспечено 124 села и деревни, в которых проживает свыше 34 тысяч человек", – говорится в сообщении.
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Махонин уточнил, что до конца текущего года в соответствии с квотой, установленной Минцифры РФ, планируется установить базовые станции сотовой связи еще в 51 населенном пункте Пермского края.
По данным пресс-службы губернатора, Шадаев озвучил готовность Минцифры ускорить выполнение программы "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 2023-2024 годах, чтобы еще больше жителей Пермского края имели доступ к цифровым сервисам.
Стороны также обсудили работу по оснащению школ региона IT-оборудованием в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура", реализуемого в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что в предыдущие два года современная телекоммуникационная инфраструктура появилась в 604 зданиях образовательных учреждений региона. "Это позволило обеспечить педагогов доступом к Wi-Fi со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с в городах и районных центрах, 50 Мбит/сек – в сельских школах", – отметили в ведомстве.
В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас 65,5% учебных заведений Пермского края оснащены необходимым IT-оборудованием, которое позволяет работать точкам доступа Wi-Fi и системам видеонаблюдения.
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Пермский крайМаксут ШадаевДмитрий МахонинРоссияМосквамобильная связь
 
 
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