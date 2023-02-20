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Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет

Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет - РИА Новости, 20.02.2023

Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет

Американский актер, комик Ричард Белзер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его друга, писателя Билла Шефта. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:55

2023-02-20T10:55

2023-02-20T10:55

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский актер, комик Ричард Белзер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его друга, писателя Билла Шефта. По словам последнего, у артиста было много проблем со здоровьем. Ричард умер в воскресенье утром на юге Франции у себя дома в окружении семьиБелзер родился в американском штате Коннектикут 4 августа 1944 года. Он известен по роли Джона Манча. Персонаж появлялся в нескольких сериалах: в "Убойном отделе", "Секретных материалах", "Законе и порядке".

https://ria.ru/20230218/abramova-1852837848.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы