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Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет - РИА Новости, 20.02.2023
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Культура
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Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет
Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет - РИА Новости, 20.02.2023
Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет
Американский актер, комик Ричард Белзер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его друга, писателя Билла Шефта. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:55
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский актер, комик Ричард Белзер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его друга, писателя Билла Шефта. По словам последнего, у артиста было много проблем со здоровьем. Ричард умер в воскресенье утром на юге Франции у себя дома в окружении семьиБелзер родился в американском штате Коннектикут 4 августа 1944 года. Он известен по роли Джона Манча. Персонаж появлялся в нескольких сериалах: в "Убойном отделе", "Секретных материалах", "Законе и порядке".
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
10:55 20.02.2023
 
Звезда сериала "Закон и порядок" умер в возрасте 78 лет

Звезда сериала "Закон и порядок" Ричард Белзер умер в возрасте 78 лет

© AFP 2023 / Valery HacheАмериканский актер Ричард Белзер
Американский актер Ричард Белзер - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский актер, комик Ричард Белзер скончался в возрасте 78 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его друга, писателя Билла Шефта.
По словам последнего, у артиста было много проблем со здоровьем.
Ричард умер в воскресенье утром на юге Франции у себя дома в окружении семьи
Белзер родился в американском штате Коннектикут 4 августа 1944 года. Он известен по роли Джона Манча. Персонаж появлялся в нескольких сериалах: в "Убойном отделе", "Секретных материалах", "Законе и порядке".
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