https://ria.ru/20230220/zhurnalisty-1853241335.html

Amnesty International оценила положение русскоязычных журналистов в Европе

Amnesty International оценила положение русскоязычных журналистов в Европе - РИА Новости, 20.02.2023

Amnesty International оценила положение русскоязычных журналистов в Европе

Ситуация с русскоязычными журналистами в Европе очень тревожная, правозащитная организация Amnesty International внимательно следит за этой темой, заявила на... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:38

2023-02-20T18:38

2023-02-20T18:38

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ЖЕНЕВА, 20 фев – РИА Новости. Ситуация с русскоязычными журналистами в Европе очень тревожная, правозащитная организация Amnesty International внимательно следит за этой темой, заявила на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU генеральный секретарь организации Аньес Калламар. "Это тема, которая чрезвычайно важна для Amnesty, она нас тревожит. Мы все еще работаем над этой темой, поэтому мы еще не опубликовали отчет по ней. Наша позиция по этому вопросу и положению русскоязычных журналистов будет изложена в ближайшее время", - ответила она на вопрос, какова реакция Amnesty на закрытие русскоязычных СМИ и аресты журналистов в Европе. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Официальные российские представители называли обвинения голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853147940.html

https://ria.ru/20230207/kasem-1850425410.html

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в мире, amnesty international, оон, россия, евросоюз, украина