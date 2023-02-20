https://ria.ru/20230220/zhile-1853092557.html
Арендное жилье будут строить на пяти территориях Хабаровского края
Арендное жилье будут строить на пяти территориях Хабаровского края - РИА Новости, 20.02.2023
Арендное жилье будут строить на пяти территориях Хабаровского края
Строить арендное жилье в Хабаровском крае будут в двух городах и трех районах региона, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:06
2023-02-20T11:06
2023-02-20T11:06
хабаровский край
жилье
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
михаил дегтярев
"дом.рф"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_43d5521e3f738be3d397008ffffa70d8.jpg
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Строить арендное жилье в Хабаровском крае будут в двух городах и трех районах региона, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В фокусе внимания заседания президиума правительства Хабаровского края, которое состоялось под председательством главы региона - работа строительного блока и его планы на текущий год. Среди первоочередных задач - завершение долгостроев, модернизация и возведение социально значимых объектов, наращивание объемов жилищного строительства и развитие рынка арендного жилья. "Нацелил наш стройблок во взаимодействии с минстроем России и госкорпорацией "ДОМ.РФ" отработать тему строительства арендного жилья не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а дополнить этот список центрами экономического роста, расположенными в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Как отметил глава региона, по предварительным подсчетам, потребность в арендном жилье только по краевому центру и Городу юности составляет 1,8 тысячи квартир. Плюс к ним 1,5 тысячи для работников оборонно-промышленного комплекса: 900 тех, кто хочет улучшить жилищные условия, и 600 - вакансии. "Будет жилье - приедет и специалист на Дальний Восток! В итоге выходим за 3 тысячи квартир. И их нужно строить уже сейчас. Для развития этого направления в регионе созданы все условия", - указал губернатор. Как уточняет правительство региона, в настоящее время Хабаровский край - один из немногих субъектов в стране, который уже ввел нулевые ставки налога на имущество для организаций, специализирующихся на возведении арендного жилья. Как рассказал на совещании зампред краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров, в 2023 году только по линии минстроя предстоит освоить 12,5 миллиарда рублей, предусмотренных на строительство 58 объектов. Планируется завершить все работы по защитным сооружениям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и по второму этапу Комсомольской набережной. Будут введены в эксплуатацию и 34 социальных объекта, значительная часть которых относится к сфере здравоохранения. Глава региона обратил внимание присутствующих на необходимость жесткого контроля всех строек края, особенно уже профинансированных (в качестве авансов подрядным организациям передано более 4 миллиардов рублей).
https://realty.ria.ru/20230216/marmaris-1852372022.html
https://realty.ria.ru/20230217/ipoteka-1852721543.html
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852316513.html
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1928f569108e5d79cd35ac132e6a9f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, михаил дегтярев, "дом.рф", россия
Хабаровский край, Жилье, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Михаил Дегтярев, "Дом.РФ", Россия
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости.
Строить арендное жилье в Хабаровском крае будут в двух городах и трех районах региона, сообщил
губернатор Михаил Дегтярев.
В фокусе внимания заседания президиума правительства Хабаровского края, которое состоялось под председательством главы региона - работа строительного блока и его планы на текущий год. Среди первоочередных задач - завершение долгостроев, модернизация и возведение социально значимых объектов, наращивание объемов жилищного строительства и развитие рынка арендного жилья.
"Нацелил наш стройблок во взаимодействии с минстроем России
и госкорпорацией "ДОМ.РФ
" отработать тему строительства арендного жилья не только в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре
, а дополнить этот список центрами экономического роста, расположенными в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Как отметил глава региона, по предварительным подсчетам, потребность в арендном жилье только по краевому центру и Городу юности составляет 1,8 тысячи квартир. Плюс к ним 1,5 тысячи для работников оборонно-промышленного комплекса: 900 тех, кто хочет улучшить жилищные условия, и 600 - вакансии.
"Будет жилье - приедет и специалист на Дальний Восток
! В итоге выходим за 3 тысячи квартир. И их нужно строить уже сейчас. Для развития этого направления в регионе созданы все условия", - указал губернатор.
Как уточняет правительство региона, в настоящее время Хабаровский край - один из немногих субъектов в стране, который уже ввел нулевые ставки налога на имущество для организаций, специализирующихся на возведении арендного жилья.
Как рассказал на совещании зампред краевого правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров, в 2023 году только по линии минстроя предстоит освоить 12,5 миллиарда рублей, предусмотренных на строительство 58 объектов. Планируется завершить все работы по защитным сооружениям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и по второму этапу Комсомольской набережной. Будут введены в эксплуатацию и 34 социальных объекта, значительная часть которых относится к сфере здравоохранения.
Глава региона обратил внимание присутствующих на необходимость жесткого контроля всех строек края, особенно уже профинансированных (в качестве авансов подрядным организациям передано более 4 миллиардов рублей).