https://ria.ru/20230220/zhertvy-1853124350.html

В ДНР с начала эскалации погибли 4440 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации погибли 4440 мирных жителей - РИА Новости, 20.02.2023

В ДНР с начала эскалации погибли 4440 мирных жителей

В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4440 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:21

2023-02-20T12:21

2023-02-20T12:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. В ДНР с начала эскалации конфликта погибли 4440 мирных жителей, в том числе 132 ребенка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 368 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 662 гражданских лица, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3778 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4440, в том числе детей - 132", - говорится в телеграм-канале представительства. По данным СЦКК, за этот период пострадали 4125 мирных жителей, в том числе 265 детей. Неделю назад в статистике по погибшим в ДНР значились 4438 мирных жителей, в том числе 132 ребенка. За указанный период ведомство зафиксировало более 15,7 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 15,4 тысячи, выпущено более 100 тысяч боеприпасов различного калибра, включая 39 ракет из ОТРК "Точка-У", 231 ракету РСЗО HIMARS, 18 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 258 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 12 966 ракет РСЗО (122 миллиметра), 22 366 снарядов калибром 155 миллиметров. По данным СЦКК, повреждения получили 9889 жилых домостроений, 2441 объект гражданской инфраструктуры и 1233 транспортных средства.

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20230220/sklad-1853081786.html

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донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия