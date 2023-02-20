https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру - РИА Новости, 20.02.2023

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру

Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:45

2023-02-20T23:45

2023-02-20T23:48

в мире

турция

кипр

адана (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана. Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля. По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. "После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль за исключением населенных пунктов Карлыова и Гёйнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом "замолчит", - заявил Гёрюр телеканалу TGRT. Он вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры в рамках подготовки к нему. "Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр – нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом "уснет", - заявил ученый. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853284394.html

https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, кипр, адана (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии