23:45 20.02.2023 (обновлено: 23:48 20.02.2023)
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил о возможном риске для Кипра
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
© Sputnik / Сертач Каяр
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.
Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля.
По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. "После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль за исключением населенных пунктов Карлыова и Гёйнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом "замолчит", - заявил Гёрюр телеканалу TGRT.
Он вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры в рамках подготовки к нему.
"Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр – нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом "уснет", - заявил ученый.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.