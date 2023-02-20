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Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру - РИА Новости, 20.02.2023
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Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру - РИА Новости, 20.02.2023
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру
Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:45
2023-02-20T23:48
в мире
турция
кипр
адана (провинция)
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана. Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля. По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. "После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль за исключением населенных пунктов Карлыова и Гёйнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом "замолчит", - заявил Гёрюр телеканалу TGRT. Он вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры в рамках подготовки к нему. "Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр – нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом "уснет", - заявил ученый. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853284394.html
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турция
кипр
адана (провинция)
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в мире, турция, кипр, адана (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Кипр, Адана (провинция), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:45 20.02.2023 (обновлено: 23:48 20.02.2023)
 
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил об угрозе Кипру

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог предупредил о возможном риске для Кипра

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкРазбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане
Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Разбор завалов после землетрясения в турецком городе Адыямане. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 фев – РИА Новости. Известный турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, предсказавший землетрясения 6 февраля, предупредил о риске новых мощных землетрясений на Кипре и в турецких провинциях Бингёль и Адана.
Турецкий сейсмолог, член Академии наук Турции профессор Наджи Гёрюр еще в апреле 2022 года с точностью до нескольких километров спрогнозировал эпицентр землетрясения, сотрясшего юго-восток Турции 6 февраля.
По словам ученого, в случае землетрясения происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец. "После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль за исключением населенных пунктов Карлыова и Гёйнюк энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдет, то значительная часть энергии будет высвобождена, и разлом "замолчит", - заявил Гёрюр телеканалу TGRT.
Он вновь напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе землетрясения в ближайшие годы и призвал предпринять меры в рамках подготовки к нему.
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"Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр – нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом "уснет", - заявил ученый.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило в понедельник о двух землетрясениях в провинции Хатай с интервалом в три минуты магнитудой 6,4 и 5,8, произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, ранены 213.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
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В миреТурцияКипрАдана (провинция)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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