https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853300761.html

Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков

Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков - РИА Новости, 20.02.2023

Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков

Ливанцы в Бейруте и других городах на Средиземном море в панике стали срочно покидать свои дома после новых подземных толчков на юге Турции, передает... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:26

2023-02-20T23:26

2023-02-20T23:26

в мире

ливан

турция

бейрут

сильное землетрясение в турции и сирии

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БЕЙРУТ, 19 фев - РИА Новости. Ливанцы в Бейруте и других городах на Средиземном море в панике стали срочно покидать свои дома после новых подземных толчков на юге Турции, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдениям, паника и страх охватили население большинства ливанских регионов, особенно столицу Бейрут и другие прибрежные районы после повторного землетрясения в Турции в понедельник вечером, которое ощущалось и в Ливане. Тысячи бейрутцев вышли на открытые пространства, опасаясь разрушения зданий, на основных автотрассах образовались пробки. Люди с вещами направились на пляжи, чтобы провести там ночные часы. Как сообщили РИА Новости в Национальном совете по научным исследованиям, мощность последнего землетрясения в Ливане составила 4,5 балла по шкале Рихтера и длилась около 18 секунд. МИД Ливана сообщал, что девять ливанцев погибли при землетрясении в Турции, еще девять считаются пропавшими без вести. Кроме того, по меньшей мере, трое ливанцев погибли при землетрясении в Сирии.

https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853284394.html

ливан

турция

бейрут

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, турция, бейрут, сильное землетрясение в турции и сирии