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Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков - РИА Новости, 20.02.2023
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Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков
Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков - РИА Новости, 20.02.2023
Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков
Ливанцы в Бейруте и других городах на Средиземном море в панике стали срочно покидать свои дома после новых подземных толчков на юге Турции, передает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:26
2023-02-20T23:26
в мире
ливан
турция
бейрут
сильное землетрясение в турции и сирии
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БЕЙРУТ, 19 фев - РИА Новости. Ливанцы в Бейруте и других городах на Средиземном море в панике стали срочно покидать свои дома после новых подземных толчков на юге Турции, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдениям, паника и страх охватили население большинства ливанских регионов, особенно столицу Бейрут и другие прибрежные районы после повторного землетрясения в Турции в понедельник вечером, которое ощущалось и в Ливане. Тысячи бейрутцев вышли на открытые пространства, опасаясь разрушения зданий, на основных автотрассах образовались пробки. Люди с вещами направились на пляжи, чтобы провести там ночные часы. Как сообщили РИА Новости в Национальном совете по научным исследованиям, мощность последнего землетрясения в Ливане составила 4,5 балла по шкале Рихтера и длилась около 18 секунд. МИД Ливана сообщал, что девять ливанцев погибли при землетрясении в Турции, еще девять считаются пропавшими без вести. Кроме того, по меньшей мере, трое ливанцев погибли при землетрясении в Сирии.
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ливан
турция
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в мире, ливан, турция, бейрут, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Ливан, Турция, Бейрут, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:26 20.02.2023
 
Ливанцы в панике покидают дома после новых подземных толчков

Тысячи бейрутцев вышли на открытые пространства после новых толчков, опасаясь разрушений

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкВид на набережную Бейрута
Вид на набережную Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на набережную Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 фев - РИА Новости. Ливанцы в Бейруте и других городах на Средиземном море в панике стали срочно покидать свои дома после новых подземных толчков на юге Турции, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдениям, паника и страх охватили население большинства ливанских регионов, особенно столицу Бейрут и другие прибрежные районы после повторного землетрясения в Турции в понедельник вечером, которое ощущалось и в Ливане.
Тысячи бейрутцев вышли на открытые пространства, опасаясь разрушения зданий, на основных автотрассах образовались пробки. Люди с вещами направились на пляжи, чтобы провести там ночные часы.
Как сообщили РИА Новости в Национальном совете по научным исследованиям, мощность последнего землетрясения в Ливане составила 4,5 балла по шкале Рихтера и длилась около 18 секунд.
МИД Ливана сообщал, что девять ливанцев погибли при землетрясении в Турции, еще девять считаются пропавшими без вести. Кроме того, по меньшей мере, трое ливанцев погибли при землетрясении в Сирии.
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В миреЛиванТурцияБейрутСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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