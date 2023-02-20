https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853299688.html

В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека

В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека - РИА Новости, 20.02.2023

В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека

Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T23:07

2023-02-20T23:07

2023-02-20T23:13

хатай (провинция)

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8. Провинцию посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган."Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет", - сказал Сойлу журналистам.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

хатай (провинция)

турция

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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T23:07 true PT0M19S

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хатай (провинция), в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии