https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853299688.html
В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека
В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека - РИА Новости, 20.02.2023
В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека
Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T23:07
2023-02-20T23:07
2023-02-20T23:13
хатай (провинция)
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853285799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56a7d6680f3266be519d65ec6e054192.jpg
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. Три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай интервалом в три минуты и магнитудой 6,4 и 5,8. Провинцию посетил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган."Трое граждан погибли, 213 граждан были доставлены в больницы. Поисково-спасательные операции продолжаются в трех местах. Получено 42 сообщения, по всем проведена инспекция. По 39 сообщениям проблем нет", - сказал Сойлу журналистам.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
хатай (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853285799_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_de02a454e932f0408c7119ac5d0c3914.jpg
Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
2023-02-20T23:07
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хатай (провинция), в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
Хатай (провинция), В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
23:07 20.02.2023 (обновлено: 23:13 20.02.2023)
В турецкой провинции Хатай после новых землетрясений погибли три человека
Глава МВД Турции Сойлу сообщил о трех погибших после новых землетрясений в провинции Хатай