https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853293748.html

СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо

СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо

Шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за нового землетрясения, которое произошло на границе Сирии и Турции, передает агентство САНА со ссылкой... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:06

2023-02-20T22:06

2023-02-20T22:06

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

алеппо

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КАИР, 20 фев – РИА Новости. Шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за нового землетрясения, которое произошло на границе Сирии и Турции, передает агентство САНА со ссылкой на медицинский источник в госпитале города. Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы. По данным турецких телеканалов, есть разрушения из-за новых подземных толчков. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.

https://ria.ru/20230220/infektsii-1853191315.html

сирия

алеппо

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в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, алеппо