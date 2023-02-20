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СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо
СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо
Шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за нового землетрясения, которое произошло на границе Сирии и Турции, передает агентство САНА со ссылкой... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:06
2023-02-20T22:06
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
алеппо
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КАИР, 20 фев – РИА Новости. Шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за нового землетрясения, которое произошло на границе Сирии и Турции, передает агентство САНА со ссылкой на медицинский источник в госпитале города. Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы. По данным турецких телеканалов, есть разрушения из-за новых подземных толчков. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
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в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, алеппо
В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия, Алеппо
22:06 20.02.2023
 
СМИ сообщили о шести пострадавших при землетрясении в сирийском Алеппо

САНА: в сирийском Алеппо при новом землетрясении пострадали шесть человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАлеппо, Сирия
Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости
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Алеппо, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 20 фев – РИА Новости. Шесть человек пострадали в сирийском городе Алеппо из-за нового землетрясения, которое произошло на границе Сирии и Турции, передает агентство САНА со ссылкой на медицинский источник в госпитале города.
"Шесть пострадавших поступили в госпиталь из-за падения камней со зданий в результате землетрясения сегодня вечером", - заявил источник.
Два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник вечером в турецкой провинции Хатай близ сирийской границы.
По данным турецких телеканалов, есть разрушения из-за новых подземных толчков. Землетрясение почувствовали и жители ряда сирийских провинций. Очевидцы в Дамаске и ливанской столице Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
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