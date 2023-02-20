https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853287914.html

Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ

Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ

Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:17

2023-02-20T21:17

2023-02-20T21:17

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты вечером в понедельник. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган. Как описала ситуацию корреспондент телеканала Эмине Кавасоглу, "во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли". "В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила она.

https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853285569.html

хатай (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T21:17 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии