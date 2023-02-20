https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853287914.html
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ
Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:17
2023-02-20T21:17
2023-02-20T21:17
в мире
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты вечером в понедельник. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган. Как описала ситуацию корреспондент телеканала Эмине Кавасоглу, "во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли". "В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила она.
https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853285569.html
хатай (провинция)
турция
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
2023-02-20T21:17
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ
A Haber: в турецкой провинции Хатай полностью отключено электричество, есть разрушения