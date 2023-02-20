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Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ
Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:17
2023-02-20T21:17
в мире
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты вечером в понедельник. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган. Как описала ситуацию корреспондент телеканала Эмине Кавасоглу, "во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли". "В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила она.
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хатай (провинция)
турция
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
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353
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в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
21:17 20.02.2023
 
Турецкая провинция Хатай полностью обесточена, пишут СМИ

A Haber: в турецкой провинции Хатай полностью отключено электричество, есть разрушения

Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкий телеканал A Haber сообщает о полном отключении электричества в турецкой провинции Хатай, где произошли землетрясения, есть разрушения.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции магнитудами 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты вечером в понедельник. Провинцию посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
Как описала ситуацию корреспондент телеканала Эмине Кавасоглу, "во время поездки на машине нас стало бросать то влево, то вправо, было невероятное облако пыли".
"В регионе полностью отключено электричество. Шла разборка завалов, но мы видели, как на глазах рушились здания, которые не были разрушены ранее", - отметила она.
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В миреХатай (провинция)ТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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