https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853285569.html

СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения

СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения

Здания обрушились в двух городах Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:01

2023-02-20T21:01

2023-02-20T21:22

в мире

сирия

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Здания обрушились в двух городах Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник вечером на границе Сирии и Турции. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. Население ряда сирийских провинций почувствовало землетрясение, которое произошло на границе Сирии и Турции, передало сирийское госагентство САНА. Очевидцы в Дамаске и Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.

https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853284394.html

сирия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии