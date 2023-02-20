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СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения - РИА Новости, 20.02.2023
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СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения
СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения
Здания обрушились в двух городах Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T21:01
2023-02-20T21:22
в мире
сирия
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Здания обрушились в двух городах Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник вечером на границе Сирии и Турции. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. Население ряда сирийских провинций почувствовало землетрясение, которое произошло на границе Сирии и Турции, передало сирийское госагентство САНА. Очевидцы в Дамаске и Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
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в мире, сирия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
21:01 20.02.2023 (обновлено: 21:22 20.02.2023)
 
СМИ сообщили о разрушениях и раненых в Сирии после нового землетрясения

Al-Arabiya: в двух городах Сирии из-за землетрясения обрушились здания, есть пострадавшие

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Здания обрушились в двух городах Сирии из-за нового землетрясения, есть пострадавшие, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
"Есть раненые при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения", - заявили источники телеканала.
Ранее европейские сейсмологи информировали, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник вечером на границе Сирии и Турции. Телеканал CNN Turk сообщил об ощутимом землетрясении в провинции Хатай в Турции, по данным корреспондента, есть разрушения. Население ряда сирийских провинций почувствовало землетрясение, которое произошло на границе Сирии и Турции, передало сирийское госагентство САНА. Очевидцы в Дамаске и Бейруте сообщили РИА Новости, что подземные толчки ощущались в этих городах так же сильно, как при землетрясении 6 февраля.
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