https://ria.ru/20230220/zemletryasenie-1853281928.html

В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4

В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 20.02.2023

В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:33

2023-02-20T20:33

2023-02-20T21:13

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853285799_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56a7d6680f3266be519d65ec6e054192.jpg

АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по местному времени (совпадает с мск).Вечером в понедельник европейские сейсмологи проинформировали о землетрясении магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию Хатай посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган."В районе Дейне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4", - говорится в сообщении AFAD.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

хатай (провинция)

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы 2023-02-20T20:33 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия