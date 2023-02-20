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В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 20.02.2023
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В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4
В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 20.02.2023
В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:33
2023-02-20T21:13
в мире
хатай (провинция)
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
сирия
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по местному времени (совпадает с мск).Вечером в понедельник европейские сейсмологи проинформировали о землетрясении магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию Хатай посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган."В районе Дейне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4", - говорится в сообщении AFAD.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
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Люди на улице в турецкой провинции Хатай после новых подземных толчков
После новых подземных толчков магнитудой 6,4 и 5,8 в турецкой провинции Хатай люди массово вышли из домов на улицы
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в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия
В мире, Хатай (провинция), Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сирия
20:33 20.02.2023 (обновлено: 21:13 20.02.2023)
 
В турецкой провинции Хатай зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4

Турецкие власти зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4 в провинции Хатай

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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило зарегистрированном в провинции Хатай землетрясении магнитудой 6,4 в 20.04 по местному времени (совпадает с мск).
Вечером в понедельник европейские сейсмологи проинформировали о землетрясении магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. Корреспондент телеканала CNN Türk сообщил об ощутимых толчках и наличии разрушений. Провинцию Хатай посещал в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.
"В районе Дейне турецкой провинции Хатай в 20:04 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4", - говорится в сообщении AFAD.
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В миреХатай (провинция)ТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииСирия
 
 
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