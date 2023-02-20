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Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий - РИА Новости, 20.02.2023
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Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий
Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий
Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ход боевых действий на Украине, сообщили в понедельник в офисе Зеленского. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:25
2023-02-20T14:25
в мире
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киев
джо байден
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владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ход боевых действий на Украине, сообщили в понедельник в офисе Зеленского. Байден в понедельник находится с визитом в Киеве. Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. "Президент Украины отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена", - говорится в сообщении. "Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как одержать победу в этом году", - приводит слова Зеленского его офис. Зеленский также поблагодарил президента США за его лидерство в поддержке Украины. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853150299.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский
14:25 20.02.2023
 
Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий

Владимир Зеленский намерен обсудить с Джо Байденом ход боевых действий на Украине

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ход боевых действий на Украине, сообщили в понедельник в офисе Зеленского.
Байден в понедельник находится с визитом в Киеве. Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник.
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Офис Зеленского прокомментировал визит Байдена в Киев
"Президент Украины отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена", - говорится в сообщении.
"Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как одержать победу в этом году", - приводит слова Зеленского его офис. Зеленский также поблагодарил президента США за его лидерство в поддержке Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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