https://ria.ru/20230220/zelenskiy-1853163154.html

Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий

Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий - РИА Новости, 20.02.2023

Зеленский намерен обсудить с президентом США ход боевых действий

Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ход боевых действий на Украине, сообщили в понедельник в офисе Зеленского. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:25

2023-02-20T14:25

2023-02-20T14:25

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом ход боевых действий на Украине, сообщили в понедельник в офисе Зеленского. Байден в понедельник находится с визитом в Киеве. Зеленский назвал его визит важным проявлением поддержки украинцев. Как передает агентство Рейтер, президент США во время визита заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. "Президент Украины отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня чрезвычайно тяжелые времена", - говорится в сообщении. "Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее, и как одержать победу в этом году", - приводит слова Зеленского его офис. Зеленский также поблагодарил президента США за его лидерство в поддержке Украины. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853150299.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853155094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, владимир зеленский