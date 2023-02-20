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Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник - РИА Новости, 20.02.2023
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Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник
Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник - РИА Новости, 20.02.2023
Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник
Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на "Северном потоке", пойдет во вторник в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:33
2023-02-20T20:33
россия
оон
совет безопасности оон
авария на "северных потоках"
северный поток
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ООН, 20 фев – РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на "Северном потоке", пойдет во вторник в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в ООН. "Заседание СБ ООН по трубопроводам "Северного потока" состоится завтра во второй половине дня (в 15.00)", - сказал собеседник агентства. Ранее Россия запрашивала заседание на 22 февраля.
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россия, оон, совет безопасности оон, авария на "северных потоках", северный поток
Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Авария на "Северных потоках", Северный поток
20:33 20.02.2023
 
Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник

Запрошенное Россией Заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках" пройдет во вторник

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 фев – РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на "Северном потоке", пойдет во вторник в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в ООН.
"Заседание СБ ООН по трубопроводам "Северного потока" состоится завтра во второй половине дня (в 15.00)", - сказал собеседник агентства.
Ранее Россия запрашивала заседание на 22 февраля.
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