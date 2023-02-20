https://ria.ru/20230220/zasedanie-1853281631.html

Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник

Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник - РИА Новости, 20.02.2023

Источник: заседание СБ ООН по ЧП на "Северных потоках" пройдет во вторник

Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на "Северном потоке", пойдет во вторник в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:33

2023-02-20T20:33

2023-02-20T20:33

россия

оон

совет безопасности оон

авария на "северных потоках"

северный поток

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ООН, 20 фев – РИА Новости. Запрошенное Россией заседание СБ ООН, посвященное вопросу о диверсии на "Северном потоке", пойдет во вторник в 15.00 (23.00 мск), сообщил РИА Новости источник в ООН. "Заседание СБ ООН по трубопроводам "Северного потока" состоится завтра во второй половине дня (в 15.00)", - сказал собеседник агентства. Ранее Россия запрашивала заседание на 22 февраля.

https://ria.ru/20230220/potok-1853234574.html

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россия, оон, совет безопасности оон, авария на "северных потоках", северный поток