https://ria.ru/20230220/zakoproekt-1853235889.html
В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки
В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки
В Госдуму внесен проект, которым предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:17
2023-02-20T18:17
2023-02-20T18:32
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и текстовые предупреждения об ограничении распространения информации, запрещенной среди детей, иностранный язык из этих сфер предлагается исключить, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Инициатором законопроекта выступила депутат Нина Останина (КПРФ). "Поскольку русский язык - государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке… и национальный язык наших национальных республик - естественно, он имеет право на существование", - сказала автор законопроекта Останина РИА Новости. Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей выполнять только на русском языке и на государственных языках народов, которые входят в состав РФ, то есть иностранные языки предлагается также исключить и из этой сферы.
https://ria.ru/20230220/yazyk-1853189092.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
18:17 20.02.2023 (обновлено: 18:32 20.02.2023)
В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки
В Госдуме призвали запретить программы на иностранных языках на общедоступных телеканалах