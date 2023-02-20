https://ria.ru/20230220/zakoproekt-1853235889.html

В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки

В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки - РИА Новости, 20.02.2023

В Госдуме предложили запретить на телевидении иностранные языки

В Госдуму внесен проект, которым предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:17

2023-02-20T18:17

2023-02-20T18:32

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается общедоступные каналы субъектов РФ транслировать только на русском или других языках народов РФ, так же, как и текстовые предупреждения об ограничении распространения информации, запрещенной среди детей, иностранный язык из этих сфер предлагается исключить, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Инициатором законопроекта выступила депутат Нина Останина (КПРФ). "Поскольку русский язык - государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке… и национальный язык наших национальных республик - естественно, он имеет право на существование", - сказала автор законопроекта Останина РИА Новости. Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции среди детей выполнять только на русском языке и на государственных языках народов, которые входят в состав РФ, то есть иностранные языки предлагается также исключить и из этой сферы.

https://ria.ru/20230220/yazyk-1853189092.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф