https://ria.ru/20230220/zaes-1853278221.html

МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС

МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2023

МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС

Дежурство личного состава МЧС РФ организовано на ЗАЭС в круглосуточном режиме для обеспечения пожарной безопасности станции, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:13

2023-02-20T20:13

2023-02-20T20:21

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

запорожская аэс

запорожская область

александр куренков (мчс)

россия

энергодар

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дежурство личного состава МЧС РФ организовано на ЗАЭС в круглосуточном режиме для обеспечения пожарной безопасности станции, сообщает пресс-служба ведомства."В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.Отмечается, что 27 подразделений МЧС обеспечивают пожарную безопасность во всех населенных пунктах Запорожской области. Кроме того, организована охрана Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html

https://ria.ru/20230219/zaes-1852979694.html

запорожская область

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская аэс, запорожская область, александр куренков (мчс), россия, энергодар