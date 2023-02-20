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МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/zaes-1853278221.html
МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС
МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2023
МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС
Дежурство личного состава МЧС РФ организовано на ЗАЭС в круглосуточном режиме для обеспечения пожарной безопасности станции, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:13
2023-02-20T20:21
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
запорожская аэс
запорожская область
александр куренков (мчс)
россия
энергодар
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дежурство личного состава МЧС РФ организовано на ЗАЭС в круглосуточном режиме для обеспечения пожарной безопасности станции, сообщает пресс-служба ведомства."В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.Отмечается, что 27 подразделений МЧС обеспечивают пожарную безопасность во всех населенных пунктах Запорожской области. Кроме того, организована охрана Энергодара.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), запорожская аэс, запорожская область, александр куренков (мчс), россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Запорожская АЭС, Запорожская область, Александр Куренков (МЧС), Россия, Энергодар
20:13 20.02.2023 (обновлено: 20:21 20.02.2023)
 
МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на ЗАЭС

МЧС организовало круглосуточное дежурство личного состава на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дежурство личного состава МЧС РФ организовано на ЗАЭС в круглосуточном режиме для обеспечения пожарной безопасности станции, сообщает пресс-служба ведомства.
"В круглосуточном режиме организовано дежурство личного состава для обеспечения пожарной безопасности на Запорожской АЭС", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 20:22Специальная военная операция на Украине
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой
Отмечается, что 27 подразделений МЧС обеспечивают пожарную безопасность во всех населенных пунктах Запорожской области. Кроме того, организована охрана Энергодара.
"В караулы заступили свыше тысячи огнеборцев и более 110 единиц спецтехники", - добавляется в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 15:48
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Запорожская АЭСЗапорожская областьАлександр Куренков (МЧС)РоссияЭнергодар
 
 
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