https://ria.ru/20230220/zaderzhanie-1853044983.html

В Приморском крае из-за нарушений задержали судно с иностранными моряками

В Приморском крае из-за нарушений задержали судно с иностранными моряками - РИА Новости, 20.02.2023

В Приморском крае из-за нарушений задержали судно с иностранными моряками

Иностранный теплоход VSG Dream с индийскими и вьетнамскими моряками задержали в Находке Приморского края из-за нарушений прав членов экипажа и технического... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T04:16

2023-02-20T04:16

2023-02-20T04:16

николай суханов

находка

приморский край

панама

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Иностранный теплоход VSG Dream с индийскими и вьетнамскими моряками задержали в Находке Приморского края из-за нарушений прав членов экипажа и технического состояния судна, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов. Он отметил, что судно под флагом Панамы 2000 года постройки зашло в Находку для выгрузки риса. На борту было 10 вьетнамских и 9 индийских моряков. "Инспектор портового контроля Находки после инспекции технического состояния судна обнаружил большое количество нарушений и принял решение задержать судно в порту до устранения всех замечаний. Мы, в свою очередь, сообщили инспектору порта о серьезных нарушениях судовладельца в вопросах выполнения Сводной конвенции 2006 года: низкая заработная плата, индивидуальные контракты составлены с нарушением без указания заработной платы и страховых сумм", - сказал Суханов. Он отметил, что судно задержано 17 февраля и сейчас стоит на рейде порта Находки. "С судовладельцем ведутся переговоры. Истинный судовладелец - компания Viconship Saigon из Вьетнама", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что коллективный договор с Международной федерацией транспортных работников (МФТ) на судне отсутствует. Зарплаты очень низкие, индивидуальные контракты моряков из Вьетнама составлены с нарушениями, в них не указана сумма страхового возмещения в случае смерти. Профсоюз рассказал экипажу об их правах. Моряки попросили направить судовладельцу нотис с требованием подписания коллективного договора МФТ. "Нами был направлен нотис судовладельцу о необходимости начать переговоры с профсоюзами для дальнейшего подписания договора МФТ", - сказал Суханов.

https://ria.ru/20230206/sudno-1849930960.html

https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html

находка

приморский край

панама

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николай суханов, находка, приморский край, панама