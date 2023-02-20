https://ria.ru/20230220/zadacha-1853109473.html

Артиллерист обозначил приоритетные цели продвижения у Кременной

Артиллерист обозначил приоритетные цели продвижения у Кременной - РИА Новости, 20.02.2023

Артиллерист обозначил приоритетные цели продвижения у Кременной

Техника, командные пункты, укрепрайоны и живая сила противника являются основными целями артиллеристов на кременском участке фронта в Донбассе, где сейчас идет... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:45

2023-02-20T11:45

2023-02-20T11:45

специальная военная операция на украине

кременная

западный военный округ (зво)

донбасс

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 фев - РИА Новости. Техника, командные пункты, укрепрайоны и живая сила противника являются основными целями артиллеристов на кременском участке фронта в Донбассе, где сейчас идет продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа из расчета гаубицы Д-30. "Основная задача артиллерии - прикрытие пехоты. Но в определенные моменты и другие задачи выполняем, при обнаружении, например, командных пунктов противника и их уничтожаем. Абсолютно разные цели: бывает техника, укрепрайоны, командные пункты и просто живая сила противника. Сегодня мы подавляли миномет противника и технику уничтожали. Скопление техники было обнаружено, мы по ней также открывали огонь", - рассказал боец. Около 10 дней назад разведчики ЗВО продвинулись на несколько километров на кременском участке фронта. Собеседник не считает, что с тех пор работы стало больше. "Обстановка стабильно напряженная, работаем ежедневно. Интенсивность работы зависит от активности противника. Такая же стабильная работа, нет такого, что месяц назад у нас было меньше работы, чем сейчас. Все зависит от обстановки в конкретный определенный промежуток времени", - пояснил он. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1852466616.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

кременная

донбасс

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кременная, западный военный округ (зво), донбасс