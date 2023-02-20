https://ria.ru/20230220/yaponiya-1853046102.html

Сообщение о третьем пуске ракеты КНДР было ошибкой, заявили в Японии

Сообщение о третьем пуске ракеты КНДР было ошибкой, заявили в Японии - РИА Новости, 20.02.2023

Сообщение о третьем пуске ракеты КНДР было ошибкой, заявили в Японии

Сообщение о третьем ракетном пуске со стороны Северной Кореи было ошибкой канцелярии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T05:18

2023-02-20T05:18

2023-02-20T05:18

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японское море

в мире

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Сообщение о третьем ракетном пуске со стороны Северной Кореи было ошибкой канцелярии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. Утром в понедельник служба безопасности на море Японии со ссылкой на министерство обороны страны в 7.05, 7.12 и 7.13 (соответственно 01.05, 01.12 и 01.13 мск) сообщило о том, что со стороны Северной Кореи были произведены ракетные пуски. Затем министерство обороны сообщило, что было выпущено "несколько ракет", а впоследствии уточнило, что пусков было два. Источник агентства в правительстве страны уточняет, что из-за канцелярского сбоя о втором пуске оповестили дважды, в результате получилось, как будто пусков было три. Власти Японии ранее сообщили, что КНДР произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй - соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно. Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.

https://ria.ru/20230220/oon-1853044293.html

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япония

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япония, японское море, в мире