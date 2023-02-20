https://ria.ru/20230220/yaponiya-1853042398.html
Минобороны Японии уточнило данные о пуске ракет КНДР
Минобороны Японии уточнило данные о пуске ракет КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
Минобороны Японии уточнило данные о пуске ракет КНДР
Минобороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T02:53
2023-02-20T02:53
2023-02-20T02:53
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Минобороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров, со ссылкой на министерство сообщило агентство Киодо. Согласно данным министерства обороны, с западного побережья Северной Кореи было проведено два ракетных пуска в восточном направлении. Также со ссылкой на южнокорейских военных агентство сообщает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо. Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации. Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
https://ria.ru/20230219/kndr-1852924070.html
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япония, в мире
Минобороны Японии уточнило данные о пуске ракет КНДР
"Киодо": минобороны Японии уточнило, что КНДР произвела два ракетных пуска
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости.
Минобороны Японии уточнило, что Северная Корея произвела два ракетных пуска, высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета – 400 километров, второй – соответственно 50 и 350 километров, со ссылкой на министерство сообщило
агентство Киодо.
Согласно данным министерства обороны, с западного побережья Северной Кореи было проведено два ракетных пуска в восточном направлении. Также со ссылкой на южнокорейских военных агентство сообщает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо.
Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось о трех пусках в понедельник.
При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации.
Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.