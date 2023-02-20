https://ria.ru/20230220/yaponiya-1853042253.html
В Японии призвали готовиться к неожиданным ситуациям из-за пуска ракет КНДР
В Японии призвали готовиться к неожиданным ситуациям из-за пуска ракет КНДР - РИА Новости, 20.02.2023
В Японии призвали готовиться к неожиданным ситуациям из-за пуска ракет КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания министрам проверить безопасность судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T02:29
2023-02-20T02:29
2023-02-20T04:18
фумио кисида
япония
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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания министрам проверить безопасность судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям, сообщило агентство Киодо. Ранее КНДР произвела три пуска ракет, все они упали вне исключительной экономической зоны Японии. Кисида дал указания министрам предоставлять населению оперативную и точную информацию, проверить безопасность морских и воздушных судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Агентство сообщает также, что правительство уточняет точное число пусков. При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.
https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html
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фумио кисида, япония, в мире
Фумио Кисида, Япония, В мире
02:29 20.02.2023 (обновлено: 04:18 20.02.2023)
В Японии призвали готовиться к неожиданным ситуациям из-за пуска ракет КНДР
Премьер Японии Кисида призвал готовиться к неожиданным ситуациям на фоне пуска ракет КНДР
ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания министрам проверить безопасность судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям, сообщило агентство Киодо.
Ранее КНДР произвела три пуска ракет, все они упали вне исключительной экономической зоны Японии.
Кисида дал указания министрам предоставлять населению оперативную и точную информацию, проверить безопасность морских и воздушных судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Агентство сообщает также, что правительство уточняет точное число пусков.
При канцелярии премьер-министра создан экстренный штаб, идет сбор информации
Всего с начала года КНДР провела три ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.