https://ria.ru/20230220/vzryv-1853132521.html

В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке

В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке - РИА Новости, 20.02.2023

В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке

Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:50

2023-02-20T12:50

2023-02-20T12:50

происшествия

назрань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. "В 11.08 мск в понедельник поступило сообщение о происшествии по улице Центральная в Назрани в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта. По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

https://ria.ru/20230214/vzryv-1852008732.html

назрань

россия

республика ингушетия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, назрань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия