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В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке - РИА Новости, 20.02.2023
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В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке - РИА Новости, 20.02.2023
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке
Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:50
2023-02-20T12:50
происшествия
назрань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. "В 11.08 мск в понедельник поступило сообщение о происшествии по улице Центральная в Назрани в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта. По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
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назрань
россия
республика ингушетия
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происшествия, назрань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
12:50 20.02.2023
 
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке

В Назрани три человека пострадали при взрыве газа в подвале строящегося объекта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии.
"В 11.08 мск в понедельник поступило сообщение о происшествии по улице Центральная в Назрани в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта. По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало три человека", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
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ПроисшествияНазраньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Ингушетия
 
 
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