https://ria.ru/20230220/vzryv-1853132521.html
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке - РИА Новости, 20.02.2023
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке
Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:50
2023-02-20T12:50
2023-02-20T12:50
происшествия
назрань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва газа, который произошел в подвале строящегося объекта в Назрани, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. "В 11.08 мск в понедельник поступило сообщение о происшествии по улице Центральная в Назрани в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта. По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало три человека", - говорится в сообщении. Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
https://ria.ru/20230214/vzryv-1852008732.html
назрань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Ингушетия
В Ингушетии прогремел взрыв газа на стройке
В Назрани три человека пострадали при взрыве газа в подвале строящегося объекта