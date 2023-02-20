14:55 20.02.2023 (обновлено: 14:58 20.02.2023)
Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной выставки IDEX-2023, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби", - говорится в сообщении.
В частности, Минниханов посетил павильон эмиратского холдинга Tawazun, который владеет 36% компании ООО "Аурус" по производству автомобилей Елабуге. Компания презентовала промышленный парк, созданный для локализации в одном месте оборонных производств. Суть проекта - создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа.
Также по приглашению турецкой стороны Минниханов посетил павильон Турецкой Республики, где представлены авиаразработки. Отмечается, что турецкая сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Глава Татарстана пригласил участников встречи на международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" для того, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики.
Предприятия Татарстана принимают участие в выставке IDEX с 1995 года. Республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам девяти месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в пять раз, который составил 28,6 миллиона долларов.
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