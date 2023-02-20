https://ria.ru/20230220/vystavka-1853173589.html

Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023

Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023 - РИА Новости, 20.02.2023

Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:55

2023-02-20T14:55

2023-02-20T14:58

республика татарстан

экономика

оаэ

абу-даби

елабуга

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной выставки IDEX-2023, сообщает пресс-служба главы российского региона. В частности, Минниханов посетил павильон эмиратского холдинга Tawazun, который владеет 36% компании ООО "Аурус" по производству автомобилей Елабуге. Компания презентовала промышленный парк, созданный для локализации в одном месте оборонных производств. Суть проекта - создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа. Также по приглашению турецкой стороны Минниханов посетил павильон Турецкой Республики, где представлены авиаразработки. Отмечается, что турецкая сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Глава Татарстана пригласил участников встречи на международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" для того, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики. Предприятия Татарстана принимают участие в выставке IDEX с 1995 года. Республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам девяти месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в пять раз, который составил 28,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html

оаэ

абу-даби

елабуга

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оаэ, абу-даби, елабуга, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, республика татарстан (татарстан)