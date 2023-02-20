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Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023 - РИА Новости, 20.02.2023
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https://ria.ru/20230220/vystavka-1853173589.html
Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023
Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023 - РИА Новости, 20.02.2023
Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023
Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:55
2023-02-20T14:58
республика татарстан
экономика
оаэ
абу-даби
елабуга
рустам минниханов
казанский вертолетный завод
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной выставки IDEX-2023, сообщает пресс-служба главы российского региона. В частности, Минниханов посетил павильон эмиратского холдинга Tawazun, который владеет 36% компании ООО "Аурус" по производству автомобилей Елабуге. Компания презентовала промышленный парк, созданный для локализации в одном месте оборонных производств. Суть проекта - создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа. Также по приглашению турецкой стороны Минниханов посетил павильон Турецкой Республики, где представлены авиаразработки. Отмечается, что турецкая сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Глава Татарстана пригласил участников встречи на международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" для того, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики. Предприятия Татарстана принимают участие в выставке IDEX с 1995 года. Республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам девяти месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в пять раз, который составил 28,6 миллиона долларов.
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абу-даби
елабуга
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экономика, оаэ, абу-даби, елабуга, рустам минниханов, казанский вертолетный завод, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, ОАЭ, Абу-Даби, Елабуга, Рустам Минниханов, Казанский вертолетный завод, Республика Татарстан (Татарстан)
14:55 20.02.2023 (обновлено: 14:58 20.02.2023)
 

Минниханов проводит встречи в рамках международной выставки IDEX-2023

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов посетил павильоны эмиратского холдинга Tawazun и Турецкой Республики в ходе открывшейся в Абу-Даби международной выставки IDEX-2023, сообщает пресс-служба главы российского региона.
"Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби", - говорится в сообщении.
В частности, Минниханов посетил павильон эмиратского холдинга Tawazun, который владеет 36% компании ООО "Аурус" по производству автомобилей Елабуге. Компания презентовала промышленный парк, созданный для локализации в одном месте оборонных производств. Суть проекта - создание инфраструктуры и всех необходимых условий для открытия предприятий подобного типа.
Также по приглашению турецкой стороны Минниханов посетил павильон Турецкой Республики, где представлены авиаразработки. Отмечается, что турецкая сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Глава Татарстана пригласил участников встречи на международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" для того, чтобы ознакомиться с промышленным потенциалом республики.
Предприятия Татарстана принимают участие в выставке IDEX с 1995 года. Республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров республики. По итогам девяти месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ почти в пять раз, который составил 28,6 миллиона долларов.

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Республика ТатарстанЭкономикаОАЭАбу-ДабиЕлабугаРустам МиннихановКазанский вертолетный заводРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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