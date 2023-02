https://ria.ru/20230220/vystavka-1853129226.html

Экспортеры России привезли на Gulfood 2023 помидоры, шоколад и диких крабов

Экспортеры России привезли на Gulfood 2023 помидоры, шоколад и диких крабов - РИА Новости, 20.02.2023

Экспортеры России привезли на Gulfood 2023 помидоры, шоколад и диких крабов

Российские экспортеры привезли полтонны помидоров, шоколад, диких крабов и фудтех-новинки на 28-ю выставку Gulfood 2023 в Дубае, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:46

2023-02-20T12:46

2023-02-20T12:46

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

дубай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853130338_0:186:3078:1918_1920x0_80_0_0_7899eacae79d3a48bd79c7b0ec775df8.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские экспортеры привезли полтонны помидоров, шоколад, диких крабов и фудтех-новинки на 28-ю выставку Gulfood 2023 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского залива открылась в Dubai World Trade Center. Экспозиция РФ на коллективном стенде Made in Russia станет самой большой за всю историю участия российских компаний в Gulfood. "На коллективном стенде Made in Russia принимают участие 75 российских компаний", - отметили в РЭЦ."Россия - один из крупнейших экспортеров АПК с большим ассортиментом продукции, от зерна до шоколада. Ее уже знают на рынках Ближнего Востока, наши компании уже не первый год участвуют в одной из самых крупных выставок - Gulfood в Дубае. На этот раз мы представим самую масштабную экспозицию Made in Russia, поскольку интерес к продукции растет каждый год. Часть товаров российские экспортеры уже продают на рынки стран Ближнего Востока и Африки, однако весь потенциал еще не реализован", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.На стенде Made in Russia площадью более 1000 квадратных метров представлены традиционно крупные производители зерна, масла, мяса, молока, напитков; а также небольшие и молодые фудтех-компании, которые производят растительное мясо, премиальный шоколад по технологии bean-to-bar, полезные десерты без муки и сахара и многое другое.Посетители Gulfood смогут продегустировать продукцию российских производителей. Например, крупный агрохолдинг привез более полутонны свежих томатов, дальневосточная компания - диких крабов, известный производитель кондитерских изделий - шоколад, а фудтех-компания приготовит блюда из растительного фарша.В этом году на стенде будет размещена интерактивная мультимедийная панель, над созданием которой работали российские цифровые художники. Кроме того, на стенде предусмотрены места для встреч, презентаций и неформальных активностей, где российские предприниматели смогут эффектно представить свой бренд, повысить узнаваемость, найти инвесторов и расширить деловые контакты на международном уровне.

https://ria.ru/20221215/eksport-1838878430.html

дубай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дубай, россия