https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853280882.html

Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину

Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 20.02.2023

Премьеры Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину

Главы правительств Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с итальянской... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:27

2023-02-20T20:27

2023-02-20T20:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

польша

джорджа мелони

матеуш моравецкий

нато

оон

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Главы правительств Польши и Италии обсудили поставки вооружения на Украину, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с итальянской коллегой Джорджей Мелони. "Итальянское и польское правительства идентично смотрят на проблемы. Мы вместе поставляем оружие. Мы говорили о новых поставках вооружения на Украину, чтобы как можно скорее наступил мир, чтобы вернулась стабильность и можно было нормально развиваться", - сказал Моравецкий. При этом он уверен, что энергетические и экономические проблемы Евросоюза закончатся, если Россия потерпит поражение в противостоянии с Украиной. "Чтобы вернуться к нормальности, преодолеть энергетический и экономический кризисы, побороть инфляцию, нужно победить Россию, нужно, чтобы Украина победила Россию с поддержкой стран свободного мира", - заявил польский премьер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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россия

польша

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украина, россия, польша, джорджа мелони, матеуш моравецкий, нато, оон, дмитрий песков