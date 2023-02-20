https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853140658.html

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Президент США Джо Байден заявил, что объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:17

2023-02-20T13:17

2023-02-20T13:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем, сообщается в релизе Белого дома.Байден также заявил, что в ходе визита в Киев намерен обсудить с Владимиром Зеленским и его командой поддержку Украине со стороны США."Сегодня в Киеве я встречаюсь с Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - говорится в заявлении Белого дома.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

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украина

россия

сша

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