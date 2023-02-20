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Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853140658.html
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
Президент США Джо Байден заявил, что объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:17
2023-02-20T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем, сообщается в релизе Белого дома.Байден также заявил, что в ходе визита в Киев намерен обсудить с Владимиром Зеленским и его командой поддержку Украине со стороны США."Сегодня в Киеве я встречаюсь с Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - говорится в заявлении Белого дома.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, киев, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
13:17 20.02.2023 (обновлено: 13:31 20.02.2023)
 
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Белый дом сообщил, что Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что объявит о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем, сообщается в релизе Белого дома.
Байден также заявил, что в ходе визита в Киев намерен обсудить с Владимиром Зеленским и его командой поддержку Украине со стороны США.
"Сегодня в Киеве я встречаюсь с Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - говорится в заявлении Белого дома.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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