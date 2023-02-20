https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2023
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.
2023-02-20T14:21
2023-02-20T14:21
2023-02-20T14:21
специальная военная операция на украине
видео
россия
волонтеры
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Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.
россия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853158735_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ad22ad6d663411345f14e4a68aa1587.jpg
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям. Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.
2023-02-20T14:21
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PT3M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, волонтеры, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео, Россия, Волонтеры
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.