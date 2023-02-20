https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html

Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО

Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2023

Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО

Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.

2023-02-20T14:21

2023-02-20T14:21

2023-02-20T14:21

специальная военная операция на украине

видео

россия

волонтеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853158735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_555832728b5815295cde733230bedd52.jpg

Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям. Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо. 2023-02-20T14:21 true PT3M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

видео, россия, волонтеры, видео