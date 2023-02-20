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Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2023
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.
2023-02-20T14:21
2023-02-20T14:21
специальная военная операция на украине
видео
россия
волонтеры
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Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.
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Дарья Буймова
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353
60
353
60
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям. Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.
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353
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видео, россия, волонтеры, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео, Россия, Волонтеры
Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.
2023-02-20T14:21
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PT3M14S
14:21 20.02.2023
 

Неравнодушные. Волонтеры о работе и помощи в зоне СВО

Читать ria.ru в
Участники сообщества "Неравнодушные" помогают беженцам, солдатам в зоне спецоперации и военным госпиталям.
Волонтеры не только привозят гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку пострадавшим. Ксения и Яна – активисты движения. Они уверенны, что главная цель движения – это показать тем, кто нуждается в поддержке, что они не одиноки в своей беде и всегда найдется желающий помочь и подставить плечо.
 
Специальная военная операция на УкраинеВидеоРоссияВолонтеры
 
 
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