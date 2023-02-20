https://ria.ru/20230220/voda-1853228453.html
На Кубани семьсот человек остались без воды из-за порыва водовода
На Кубани семьсот человек остались без воды из-за порыва водовода - РИА Новости, 20.02.2023
На Кубани семьсот человек остались без воды из-за порыва водовода
Около 700 жителей поселка Кирпичный в Краснодарском крае остались без воды в результате порыва водовода, причиной аварии стало резкое поднятие уровня реки... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T17:52
2023-02-20T17:52
2023-02-20T17:53
происшествия
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туапсе
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Около 700 жителей поселка Кирпичный в Краснодарском крае остались без воды в результате порыва водовода, причиной аварии стало резкое поднятие уровня реки Туапсе, власти организовали для жителей подвоз автоцистерн с водой, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района. "В связи с резким поднятием уровня воды в реке Туапсе в районе села Кирпичного произошел порыв водовода, что привело к временному прекращению водоснабжения населенного пункта. Практически 80 процентов населения Кирпичного остались без воды. Администрацией поселения совместно с ресурсоснабжающей компанией организован завоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ремонту сетей коммунальщики смогут приступить только после спада уровня воды в реке. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в селе проживает 1,2 тысячи человек, из них около 700 остались без воды. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края из-за продолжительного ливня в понедельник сошли пять оползней, также обрушилась часть федеральной автодороги Джубга-Сочи. Спасатели предупреждали о сильном ветре и дожде в Краснодарском крае, а также о возможном подъеме уровня рек, в том числе и в Туапсинском районе. По данным районных властей, уровень воды в реках Туапсе и Паук поднялся, но не превышает опасных отметок.
https://ria.ru/20230218/donetsk-1852805892.html
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происшествия, жкх, краснодарский край, туапсе, туапсинский район, россия
Происшествия, ЖКХ, Краснодарский край, Туапсе, Туапсинский район, Россия
17:52 20.02.2023 (обновлено: 17:53 20.02.2023)
На Кубани семьсот человек остались без воды из-за порыва водовода
В Краснодарском крае около 700 жителей остались без воды из-за прорыва водопровода
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости.
Около 700 жителей поселка Кирпичный в Краснодарском крае остались без воды в результате порыва водовода, причиной аварии стало резкое поднятие уровня реки Туапсе, власти организовали для жителей подвоз автоцистерн с водой, сообщает
пресс-служба администрации Туапсинского района.
"В связи с резким поднятием уровня воды в реке Туапсе в районе села Кирпичного произошел порыв водовода, что привело к временному прекращению водоснабжения населенного пункта. Практически 80 процентов населения Кирпичного остались без воды. Администрацией поселения совместно с ресурсоснабжающей компанией организован завоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ремонту сетей коммунальщики смогут приступить только после спада уровня воды в реке. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в селе проживает 1,2 тысячи человек, из них около 700 остались без воды.
Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края из-за продолжительного ливня в понедельник сошли пять оползней, также обрушилась часть федеральной автодороги Джубга-Сочи.
Спасатели предупреждали о сильном ветре и дожде в Краснодарском крае, а также о возможном подъеме уровня рек, в том числе и в Туапсинском районе. По данным районных властей, уровень воды в реках Туапсе и Паук поднялся, но не превышает опасных отметок.