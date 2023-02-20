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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время - РИА Новости, 20.02.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

2023-02-20T12:04

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, хотят ли они вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Варианты ответа были: да; нет; мне без разницы.В итоге большинство подписчиков ответило, что не хотят возращаться к переходу на зимнее и летнее время. Так почти 60% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что поддерживают инициативу. При этом около 14% подписчиков заявили, что им все равно.Ранее в Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время. Законопроект отправили на одобрение правительству.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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