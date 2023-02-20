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Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время - РИА Новости, 20.02.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к переходу на летнее время
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:04
2023-02-20T12:04
2023-02-20T12:04
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, хотят ли они вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Варианты ответа были: да; нет; мне без разницы.В итоге большинство подписчиков ответило, что не хотят возращаться к переходу на зимнее и летнее время. Так почти 60% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что поддерживают инициативу. При этом около 14% подписчиков заявили, что им все равно.Ранее в Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время. Законопроект отправили на одобрение правительству.
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вконтакте, общество
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, хотят ли они вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Варианты ответа были: да; нет; мне без разницы.
В итоге большинство подписчиков ответило, что не хотят возращаться к переходу на зимнее и летнее время. Так почти 60% пользователей. Около 25% проголосовавших ответили, что поддерживают инициативу. При этом около 14% подписчиков заявили, что им все равно.
Ранее в Госдуме предложили вернуть переход на зимнее и летнее время. Законопроект отправили на одобрение правительству.