https://ria.ru/20230220/vesterovskiy-1853099048.html
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России - РИА Новости, 20.02.2023
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России
Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:21
2023-02-20T11:21
2023-02-20T12:57
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. Вестеровский, в частности, курировал кадрую политику ЦБ и обеспечение работы с персоналом. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что он отвечал за множество задач "от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".Кроме того, он создал Университет Банка России, где обучались как сотрудники регулятора, так и участники рынка.
https://ria.ru/20230215/tsentrobank-1852089841.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
11:21 20.02.2023 (обновлено: 12:57 20.02.2023)
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России
Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России