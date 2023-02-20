https://ria.ru/20230220/vesterovskiy-1853099048.html

Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России

Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России - РИА Новости, 20.02.2023

Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России

Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:21

2023-02-20T11:21

2023-02-20T12:57

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. Вестеровский, в частности, курировал кадрую политику ЦБ и обеспечение работы с персоналом. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что он отвечал за множество задач "от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".Кроме того, он создал Университет Банка России, где обучались как сотрудники регулятора, так и участники рынка.

https://ria.ru/20230215/tsentrobank-1852089841.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия