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Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России - РИА Новости, 20.02.2023
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Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России - РИА Новости, 20.02.2023
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России
Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:21
2023-02-20T12:57
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. Вестеровский, в частности, курировал кадрую политику ЦБ и обеспечение работы с персоналом. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что он отвечал за множество задач "от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".Кроме того, он создал Университет Банка России, где обучались как сотрудники регулятора, так и участники рынка.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
11:21 20.02.2023 (обновлено: 12:57 20.02.2023)
 
Зампред ЦБ Вестеровский покинет Банк России

Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор.

"Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 28 февраля 2023 года", — говорится в пресс-релизе.

Вестеровский, в частности, курировал кадрую политику ЦБ и обеспечение работы с персоналом.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что он отвечал за множество задач "от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".
Кроме того, он создал Университет Банка России, где обучались как сотрудники регулятора, так и участники рынка.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:24
В ЦБ появился департамент организации международных расчетов
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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