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В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
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В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"
В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"
Первый замглавы думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов предложил подсчитать не только фактический ущерб от взрывов на "Северных потоках", но и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:14
2023-02-20T15:14
россия
сша
госдума рф
северный поток
авария на "северных потоках"
газпром
павел завальный
вячеслав фетисов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов предложил подсчитать не только фактический ущерб от взрывов на "Северных потоках", но и предполагаемый ущерб от последствий этих взрывов, а также моральный ущерб. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее в понедельник сообщил, что направил письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках". "Что касаемо ущерба, здесь нужно прописать нам обязательно предполагаемый ущерб... Что нанесло побочный эффект, помимо того, что мы непосредственно сегодня обсуждаем, с Балтикой произошло, это то, что Европа расконсервировала все свои угольные шахты и разрезы, какой ущерб в этом, тоже надо считать... Ну и моральный ущерб", - сказал Фетисов на заседании экспертного совета комитета по экологии на тему "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов". Также на заседании свои предложения по подсчету экологического ущерба озвучил и депутат Александр Коган. "Экономический ущерб будут считать энергетики, экономисты, будет считать "Газпром". Вот с точки зрения экологического ущерба мы можем посчитать, надо понимать, о чем идет речь... У них (ученых - ред.) есть методики давно уже описанные... Надо просто взять и назвать определенную цифру, которая могла составить ущерб окружающей среде", - отметил он. Повреждения на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены 26 сентября прошлого года. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
https://ria.ru/20230220/metan-1853172964.html
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россия, сша, госдума рф, северный поток, авария на "северных потоках", газпром, павел завальный, вячеслав фетисов, в мире
Россия, США, Госдума РФ, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Газпром, Павел Завальный, Вячеслав Фетисов, В мире
15:14 20.02.2023
 
В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"

Фетисов предложил подсчитать предполагаемый и моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов предложил подсчитать не только фактический ущерб от взрывов на "Северных потоках", но и предполагаемый ущерб от последствий этих взрывов, а также моральный ущерб.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее в понедельник сообщил, что направил письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:52
Эксперт рассказал о последствиях выбросов метана на "Северных потоках"
"Что касаемо ущерба, здесь нужно прописать нам обязательно предполагаемый ущерб... Что нанесло побочный эффект, помимо того, что мы непосредственно сегодня обсуждаем, с Балтикой произошло, это то, что Европа расконсервировала все свои угольные шахты и разрезы, какой ущерб в этом, тоже надо считать... Ну и моральный ущерб", - сказал Фетисов на заседании экспертного совета комитета по экологии на тему "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов".
Также на заседании свои предложения по подсчету экологического ущерба озвучил и депутат Александр Коган. "Экономический ущерб будут считать энергетики, экономисты, будет считать "Газпром". Вот с точки зрения экологического ущерба мы можем посчитать, надо понимать, о чем идет речь... У них (ученых - ред.) есть методики давно уже описанные... Надо просто взять и назвать определенную цифру, которая могла составить ущерб окружающей среде", - отметил он.
Повреждения на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены 26 сентября прошлого года. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 04:06
Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш
 
РоссияСШАГосдума РФСеверный потокАвария на "Северных потоках"ГазпромПавел ЗавальныйВячеслав ФетисовВ мире
 
 
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