В Госдуме предложили подсчитать моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"
Фетисов предложил подсчитать предполагаемый и моральный ущерб от ЧП на "Северных потоках"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по экологии Вячеслав Фетисов предложил подсчитать не только фактический ущерб от взрывов на "Северных потоках", но и предполагаемый ущерб от последствий этих взрывов, а также моральный ущерб.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее в понедельник сообщил, что направил письмо в "Газпром" с просьбой предоставить информацию по нанесенному экономическому и экологическому ущербу от взрывов на "Северных потоках".
"Что касаемо ущерба, здесь нужно прописать нам обязательно предполагаемый ущерб... Что нанесло побочный эффект, помимо того, что мы непосредственно сегодня обсуждаем, с Балтикой произошло, это то, что Европа расконсервировала все свои угольные шахты и разрезы, какой ущерб в этом, тоже надо считать... Ну и моральный ущерб", - сказал Фетисов на заседании экспертного совета комитета по экологии на тему "Диверсия на "Северных потоках" как демонстрация политики двойных стандартов".
Также на заседании свои предложения по подсчету экологического ущерба озвучил и депутат Александр Коган. "Экономический ущерб будут считать энергетики, экономисты, будет считать "Газпром". Вот с точки зрения экологического ущерба мы можем посчитать, надо понимать, о чем идет речь... У них (ученых - ред.) есть методики давно уже описанные... Надо просто взять и назвать определенную цифру, которая могла составить ущерб окружающей среде", - отметил он.
Повреждения на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" были обнаружены 26 сентября прошлого года. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
18 февраля, 04:06Вашингтон не признается в подрыве "Северного потока", заявил Херш