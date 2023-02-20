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Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853251418.html
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине не существует, считает британская газета Financial Times. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:54
2023-02-20T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине не существует, считает британская газета Financial Times. Как заявлял в декабре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. Западные аналитики утверждают, что время не играет на руку Киеву и если Украина намерена победить, то делать это нужно быстро. Как сообщается в статье Financial Times, в Мюнхене на конференции по безопасности не раз призывали западных союзников оказать всевозможную помощь Украине, чтобы "весной перейти в наступление и нанести решительное поражение России". "Именно русские добиваются небольших успехов на поле боя на данный момент, таким образом украинцы вскоре могут быть вынуждены уступить Бахмут (Артемовск), где сейчас продолжаются бои", - отмечается в статье. Украинским войскам не хватает боеприпасов и техники, в том числе истребителей, которые могут понадобиться для быстрого достижения успеха, пишет издание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
18:54 20.02.2023
 
Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ

FT: быстрого пути для мирного урегулирования конфликта на Украине не существует

© AP Photo / LibkosДым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута)
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Libkos
Дым на месте боев в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине не существует, считает британская газета Financial Times.
Как заявлял в декабре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 18:34Специальная военная операция на Украине
Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи
Западные аналитики утверждают, что время не играет на руку Киеву и если Украина намерена победить, то делать это нужно быстро. Как сообщается в статье Financial Times, в Мюнхене на конференции по безопасности не раз призывали западных союзников оказать всевозможную помощь Украине, чтобы "весной перейти в наступление и нанести решительное поражение России".
"Именно русские добиваются небольших успехов на поле боя на данный момент, таким образом украинцы вскоре могут быть вынуждены уступить Бахмут (Артемовск), где сейчас продолжаются бои", - отмечается в статье. Украинским войскам не хватает боеприпасов и техники, в том числе истребителей, которые могут понадобиться для быстрого достижения успеха, пишет издание.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:55
Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
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