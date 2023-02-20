https://ria.ru/20230220/ukraina-1853251418.html

Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ

Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2023

Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине нет, пишут СМИ

Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине не существует, считает британская газета Financial Times. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:54

2023-02-20T18:54

2023-02-20T18:54

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Быстрого пути мирного урегулирования конфликта на Украине не существует, считает британская газета Financial Times. Как заявлял в декабре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. Западные аналитики утверждают, что время не играет на руку Киеву и если Украина намерена победить, то делать это нужно быстро. Как сообщается в статье Financial Times, в Мюнхене на конференции по безопасности не раз призывали западных союзников оказать всевозможную помощь Украине, чтобы "весной перейти в наступление и нанести решительное поражение России". "Именно русские добиваются небольших успехов на поле боя на данный момент, таким образом украинцы вскоре могут быть вынуждены уступить Бахмут (Артемовск), где сейчас продолжаются бои", - отмечается в статье. Украинским войскам не хватает боеприпасов и техники, в том числе истребителей, которые могут понадобиться для быстрого достижения успеха, пишет издание. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853240142.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина