https://ria.ru/20230220/ukraina-1853243027.html

СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева

СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева - РИА Новости, 20.02.2023

СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева

СБУ заподозрила блогера из Киева в дискредитации ВСУ и подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева, сообщила украинская... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:44

2023-02-20T18:44

2023-02-20T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СБУ заподозрила блогера из Киева в дискредитации ВСУ и подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева, сообщила украинская спецслужба в своем Telegram-канале.По данным следствия, фигуранту, имя которого не уточнили, вменяют две статьи: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".Еще одного блогера из Крыма, который, по информации СБУ, был частым гостем в эфирах Соловьева, обвиняют в коллаборационизме.Третий подозреваемый — бывший житель Одессы, проживающий сейчас в Донецке. В Службе безопасности Украины сообщили, что в июне 2021 года он создал Telegram-канал, где собирал средства на помощь российским военнослужащим.Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала спецоперации, например, запретили все российские СМИ. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. На пять лет Киев ввел санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет".Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую оценку.

https://ria.ru/20230210/montyan-1851090356.html

https://ria.ru/20230220/rassledovanie-1853109609.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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