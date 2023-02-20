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СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853243027.html
СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева
СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева - РИА Новости, 20.02.2023
СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева
СБУ заподозрила блогера из Киева в дискредитации ВСУ и подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева, сообщила украинская... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:44
2023-02-20T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
киев
одесса
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СБУ заподозрила блогера из Киева в дискредитации ВСУ и подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева, сообщила украинская спецслужба в своем Telegram-канале.По данным следствия, фигуранту, имя которого не уточнили, вменяют две статьи: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".Еще одного блогера из Крыма, который, по информации СБУ, был частым гостем в эфирах Соловьева, обвиняют в коллаборационизме.Третий подозреваемый — бывший житель Одессы, проживающий сейчас в Донецке. В Службе безопасности Украины сообщили, что в июне 2021 года он создал Telegram-канал, где собирал средства на помощь российским военнослужащим.Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала спецоперации, например, запретили все российские СМИ. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. На пять лет Киев ввел санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет".Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать правовую оценку.
https://ria.ru/20230210/montyan-1851090356.html
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в мире, украина, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр, киев, одесса, кирилл вышинский, виктор медведчук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Соловьев (телеведущий), Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Киев, Одесса, Кирилл Вышинский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины
18:44 20.02.2023 (обновлено: 19:07 20.02.2023)
 
СБУ заподозрила блогера из Киева в работе на Соловьева

СБУ заподозрила блогера из Киева в подготовке новостей для ток-шоу Владимира Соловьева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. СБУ заподозрила блогера из Киева в дискредитации ВСУ и подготовке новостей для ток-шоу российского журналиста Владимира Соловьева, сообщила украинская спецслужба в своем Telegram-канале.
"В результате следственно-оперативных действий в Киеве сообщено о подозрении столичному блогеру, который распространял дезинформацию в отношении материально-технического обеспечения подразделений ВСУ", — говорится в публикации.
По данным следствия, фигуранту, имя которого не уточнили, вменяют две статьи: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".
Еще одного блогера из Крыма, который, по информации СБУ, был частым гостем в эфирах Соловьева, обвиняют в коллаборационизме.
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Третий подозреваемый — бывший житель Одессы, проживающий сейчас в Донецке. В Службе безопасности Украины сообщили, что в июне 2021 года он создал Telegram-канал, где собирал средства на помощь российским военнослужащим.
Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала спецоперации, например, запретили все российские СМИ. Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. На пять лет Киев ввел санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРКиевОдессаКирилл ВышинскийВиктор МедведчукВооруженные силы Украины
 
 
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