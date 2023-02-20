https://ria.ru/20230220/ukraina-1853232832.html

Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины

Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины - РИА Новости, 20.02.2023

Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины

Визит президента США Джо Байдена в Киев является предвестником бед и разрушений для украинского народа, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:05

2023-02-20T18:05

2023-02-20T18:05

в мире

украина

владимир зеленский

сша

джо байден

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев является предвестником бед и разрушений для украинского народа, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. "По поводу визита Байдена к своим киевским вассалам. Для народа Украины это предвестие еще больших бед, жертв и разрушений", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Для России и всех вменяемых людей в мире, отметил глава Крыма, этот визит - очередная демонстрация того, что в США правит бал безумная апокалиптическая секта, которая готова сжечь и залить кровью весь мир ради достижения своих целей. "Остановить сумасшедших сектантов и их подручных – долг нашей страны и всех ответственных государств перед потомками, перед всем человечеством. Поэтому только полный разгром преступного киевского режима, только Победа.", - написал Акcенов.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html

украина

сша

россия

республика крым

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), киев