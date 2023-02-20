https://ria.ru/20230220/ukraina-1853232832.html
Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины
Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины - РИА Новости, 20.02.2023
Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев является предвестником бед и разрушений для украинского народа, считает глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:05
2023-02-20T18:05
2023-02-20T18:05
в мире
украина
владимир зеленский
сша
джо байден
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_550:0:2544:1122_1920x0_80_0_0_80a33137c22540140002ebb8a0c084ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев является предвестником бед и разрушений для украинского народа, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. "По поводу визита Байдена к своим киевским вассалам. Для народа Украины это предвестие еще больших бед, жертв и разрушений", - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Для России и всех вменяемых людей в мире, отметил глава Крыма, этот визит - очередная демонстрация того, что в США правит бал безумная апокалиптическая секта, которая готова сжечь и залить кровью весь мир ради достижения своих целей. "Остановить сумасшедших сектантов и их подручных – долг нашей страны и всех ответственных государств перед потомками, перед всем человечеством. Поэтому только полный разгром преступного киевского режима, только Победа.", - написал Акcенов.
https://ria.ru/20230220/vizit-1853201071.html
украина
сша
россия
республика крым
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853217086_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_90574abce1f8c961498088c97480344a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, сша, джо байден, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Джо Байден, Россия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Киев
Аксенов назвал приезд Байдена в Киев предвестником бед для народа Украины
Аксенов назвал визит Байдена в Киев предвестием еще больших бед и жертв для Украины