Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853176937.html
Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине
Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Джо Байденом общее видение развития и перспектив военных действий на Украине. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:08
2023-02-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853165213_323:0:2572:1265_1920x0_80_0_0_6afd3287140d04f2fd4cf00aa0a4f5f3.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Джо Байденом общее видение развития и перспектив военных действий на Украине. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Сегодня мы зафиксировали, что имеем общее видение дальнейшего развития событий, перспектив в этой войне, скоординировали дальнейшее давление на страну-террориста. Работаем вместе над усилением санкций, как на двустороннем уровне, так и в рамках "группы семи", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Байденом. Он также заявил, что хочет привлечь США к реализации его "формулы мира". "На этой неделе совместно с США выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованное право", - отметил Зеленский. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html
https://ria.ru/20230220/bayden-1853171902.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853165213_195:0:2500:1729_1920x0_80_0_0_ed15d8e798923d464f80ef4074ff5e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден
15:08 20.02.2023
 
Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине

Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение развития военных действий на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Джо Байденом общее видение развития и перспектив военных действий на Украине.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
"Сегодня мы зафиксировали, что имеем общее видение дальнейшего развития событий, перспектив в этой войне, скоординировали дальнейшее давление на страну-террориста. Работаем вместе над усилением санкций, как на двустороннем уровне, так и в рамках "группы семи", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Байденом.
Он также заявил, что хочет привлечь США к реализации его "формулы мира". "На этой неделе совместно с США выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованное право", - отметил Зеленский.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:49
Байден визитом в Киев хочет поднять рейтинг, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала