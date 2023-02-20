https://ria.ru/20230220/ukraina-1853176937.html

Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине

Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине - РИА Новости, 20.02.2023

Зеленский заявил, что у него с Байденом общее видение ситуации на Украине

Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Джо Байденом общее видение развития и перспектив военных действий на Украине. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:08

2023-02-20T15:08

2023-02-20T15:08

специальная военная операция на украине

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киев

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Джо Байденом общее видение развития и перспектив военных действий на Украине. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Сегодня мы зафиксировали, что имеем общее видение дальнейшего развития событий, перспектив в этой войне, скоординировали дальнейшее давление на страну-террориста. Работаем вместе над усилением санкций, как на двустороннем уровне, так и в рамках "группы семи", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Байденом. Он также заявил, что хочет привлечь США к реализации его "формулы мира". "На этой неделе совместно с США выносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира в Украине. В преддверии 24 февраля утверждение этой резолюции станет лучшим свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованное право", - отметил Зеленский. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230220/tanki-1853172722.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853171902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден