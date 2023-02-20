https://ria.ru/20230220/ukraina-1853156925.html
Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве
Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023
Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны разговором, атмосфера максимально доверительная и душевная. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:09
2023-02-20T14:09
2023-02-20T14:11
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украина
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дмитрий кулеба
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны разговором, атмосфера максимально доверительная и душевная."Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира", - написал Кулеба на своей странице в Facebook*.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, дмитрий кулеба, сша
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, США
14:09 20.02.2023 (обновлено: 14:11 20.02.2023)
Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве
Глава МИД Украины Кулеба назвал атмосферу встречи Зеленского и Байдена душевной
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны разговором, атмосфера максимально доверительная и душевная.
"Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира", - написал Кулеба на своей странице в Facebook*.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.