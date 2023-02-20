https://ria.ru/20230220/ukraina-1853156925.html

Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве

Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве - РИА Новости, 20.02.2023

Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны разговором, атмосфера максимально доверительная и душевная. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:09

2023-02-20T14:09

2023-02-20T14:11

в мире

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украина

владимир зеленский

джо байден

дмитрий кулеба

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден довольны разговором, атмосфера максимально доверительная и душевная."Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира", - написал Кулеба на своей странице в Facebook*.Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230220/vizit-1853150299.html

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украина

сша

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, дмитрий кулеба, сша