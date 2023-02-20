12:09 20.02.2023 (обновлено: 12:24 20.02.2023)
Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России
Зеленский заявил в интервью, что Украина не видит поставок китайских вооружений России
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
РИМ, 20 фев – РИА Новости. Киев не видит признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ.
"На сегодня мы его (прибытия вооружений – ред.) не видим", - сказал Зеленский. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В интервью итальянским изданиям в преддверии визита в Киев премьера Италии Джорджи Мелони Зеленский заявил, что "обратился к китайским руководителям прямо и публично с призывом не оказывать никакой поддержки" России. Зеленский выразил надежду, что "Пекин сохраняет прагматичную позицию", его слова приводит Corriere della Sera. Он также надеется на поддержку своего мирного плана из 10 пунктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.