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Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853119976.html
Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России
Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России - РИА Новости, 20.02.2023
Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России
Киев не видит признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:09
2023-02-20T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
китай
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Киев не видит признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ. "На сегодня мы его (прибытия вооружений – ред.) не видим", - сказал Зеленский. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. В интервью итальянским изданиям в преддверии визита в Киев премьера Италии Джорджи Мелони Зеленский заявил, что "обратился к китайским руководителям прямо и публично с призывом не оказывать никакой поддержки" России. Зеленский выразил надежду, что "Пекин сохраняет прагматичную позицию", его слова приводит Corriere della Sera. Он также надеется на поддержку своего мирного плана из 10 пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным. Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230219/oruzhie-1853022680.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:09 20.02.2023 (обновлено: 12:24 20.02.2023)
 
Зеленский заявил, что Украина не видит поставок китайских вооружений России

Зеленский заявил в интервью, что Украина не видит поставок китайских вооружений России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 20 фев – РИА Новости. Киев не видит признаков поставок китайских вооружений России, заявил Владимир Зеленский в интервью сразу нескольким итальянским СМИ.
"На сегодня мы его (прибытия вооружений – ред.) не видим", - сказал Зеленский. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай якобы раздумывает о "летальной" военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум "нелетальную" поддержку. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
19 февраля, 20:54
В США назвали красной линией Вашингтона поставки Китаем оружия России
В интервью итальянским изданиям в преддверии визита в Киев премьера Италии Джорджи Мелони Зеленский заявил, что "обратился к китайским руководителям прямо и публично с призывом не оказывать никакой поддержки" России. Зеленский выразил надежду, что "Пекин сохраняет прагматичную позицию", его слова приводит Corriere della Sera. Он также надеется на поддержку своего мирного плана из 10 пунктов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть мирным.
Страны НАТО с начала кризиса на Украине накачивают Киев вооружениями. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:00
Россия выигрывает войну боеприпасов. Но расслабляться нельзя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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