https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html

СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии

СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии

Украина уже бы проиграла, если бы не поставки натовской артиллерии калибром 155 миллиметров, пишет испанская газета Pais, проанализировав киевский арсенал... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:59

2023-02-20T10:59

2023-02-20T10:59

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина уже бы проиграла, если бы не поставки натовской артиллерии калибром 155 миллиметров, пишет испанская газета Pais, проанализировав киевский арсенал вооружений. "Без этих гаубиц (155-миллиметрового калибра), возможно, Украина уже проиграла бы", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, около 60% украинского арсенала гаубиц - это советская артиллерия, использующая калибры 122 и 152 миллиметра, "которые больше не производятся в больших количествах на Украине или в Восточной Европе". Кроме того, этому вооружению уже много лет, многое находится в плохом состоянии, "поэтому оно может представлять опасность" для военных, которые его используют. А 30% (около 350 единиц) - это артиллерия 155-миллиметрового калибра, и именно она "имеет значение", пишет издание со ссылкой на украинского аналитика. Большая часть статьи Pais под названием "Оружие, которое держит Украину на ногах" посвящена описанию достоинств и тактико-техническим характеристикам "натовских" гаубиц. Запад поставил Киеву дальнобойные орудия калибром 155 миллиметров, которые украинские войска активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр