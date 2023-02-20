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СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853089373.html
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии
Украина уже бы проиграла, если бы не поставки натовской артиллерии калибром 155 миллиметров, пишет испанская газета Pais, проанализировав киевский арсенал... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:59
2023-02-20T10:59
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина уже бы проиграла, если бы не поставки натовской артиллерии калибром 155 миллиметров, пишет испанская газета Pais, проанализировав киевский арсенал вооружений. "Без этих гаубиц (155-миллиметрового калибра), возможно, Украина уже проиграла бы", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, около 60% украинского арсенала гаубиц - это советская артиллерия, использующая калибры 122 и 152 миллиметра, "которые больше не производятся в больших количествах на Украине или в Восточной Европе". Кроме того, этому вооружению уже много лет, многое находится в плохом состоянии, "поэтому оно может представлять опасность" для военных, которые его используют. А 30% (около 350 единиц) - это артиллерия 155-миллиметрового калибра, и именно она "имеет значение", пишет издание со ссылкой на украинского аналитика. Большая часть статьи Pais под названием "Оружие, которое держит Украину на ногах" посвящена описанию достоинств и тактико-техническим характеристикам "натовских" гаубиц. Запад поставил Киеву дальнобойные орудия калибром 155 миллиметров, которые украинские войска активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/pvo-1823524548.html
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украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:59 20.02.2023
 
СМИ: Украина уже потерпела бы поражение без поставок натовской артиллерии

Pais: если бы не поставки 155-миллиметровой артиллерии НАТО, Украина уже проиграла бы

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украина уже бы проиграла, если бы не поставки натовской артиллерии калибром 155 миллиметров, пишет испанская газета Pais, проанализировав киевский арсенал вооружений.
"Без этих гаубиц (155-миллиметрового калибра), возможно, Украина уже проиграла бы", - говорится в сообщении издания. Как отмечает издание, около 60% украинского арсенала гаубиц - это советская артиллерия, использующая калибры 122 и 152 миллиметра, "которые больше не производятся в больших количествах на Украине или в Восточной Европе". Кроме того, этому вооружению уже много лет, многое находится в плохом состоянии, "поэтому оно может представлять опасность" для военных, которые его используют. А 30% (около 350 единиц) - это артиллерия 155-миллиметрового калибра, и именно она "имеет значение", пишет издание со ссылкой на украинского аналитика.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября 2022, 20:39Специальная военная операция на Украине
Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах, заявил Пентагон
Большая часть статьи Pais под названием "Оружие, которое держит Украину на ногах" посвящена описанию достоинств и тактико-техническим характеристикам "натовских" гаубиц.
Запад поставил Киеву дальнобойные орудия калибром 155 миллиметров, которые украинские войска активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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