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РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз - РИА Новости, 20.02.2023
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РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз
РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз - РИА Новости, 20.02.2023
РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз
Количество компаний-участниц выставки Gulfood на стенде Made in Russia выросло почти в 10 раз за четыре года, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T12:49
2023-02-20T12:49
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
дубай
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Количество компаний-участниц выставки Gulfood на стенде Made in Russia выросло почти в 10 раз за четыре года, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."За четыре года количество российских экспортеров, которые принимают участие в одной из крупнейших в мире выставок пищевой промышленности Gulfood на коллективном стенде Made in Russia, выросло почти в 10 раз", - сказала в ходе открытия стенда Made in Russia на выставке Gulfood 2023 в Дубае генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского Залива Gulfood 2023 продлится с 20 по 24 февраля. На коллективном стенде Made in Russia в ней примут участие крупные производители зерна, масла, мяса, молока, напитков, а также небольшие и молодые foodtech-компании, которые производят растительное мясо, премиальный шоколад по технологии bean-to-bar, полезные десерты без муки и сахара и многое другое.Посетители Gulfood смогут продегустировать продукцию российских производителей. Например, крупный агрохолдинг привезет более полутонны свежих томатов, дальневосточная компания - диких крабов, известный производитель кондитерских изделий - шоколад, а foodtech-компания приготовит блюда из растительного фарша.Экспозиция Made in Russia станет самой большой за всю историю участия российских компаний в Gulfood. В этом году на стенде будет размещена интерактивная мультимедийная панель, над созданием которой работали российские цифровые художники.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дубай, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Дубай, Россия
12:49 20.02.2023
 

РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз

© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтактеОткрытие стенда Made in Russia на выставке Gulfood
Открытие стенда Made in Russia на выставке Gulfood - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтакте
Открытие стенда Made in Russia на выставке Gulfood
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Количество компаний-участниц выставки Gulfood на стенде Made in Russia выросло почти в 10 раз за четыре года, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"За четыре года количество российских экспортеров, которые принимают участие в одной из крупнейших в мире выставок пищевой промышленности Gulfood на коллективном стенде Made in Russia, выросло почти в 10 раз", - сказала в ходе открытия стенда Made in Russia на выставке Gulfood 2023 в Дубае генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Четыре года назад при поддержке Российского экспортного центра в выставке принимали участие восемь компаний, в 2022-м — уже более 60, а сейчас гости смогут познакомиться с продукцией 75 наших экспортеров на стенде Made in Russia. Это самое масштабное участие российских компаний в Gulfood за все годы организации РЭЦ национальных экспозиций", - добавила гендиректор центра.
28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского Залива Gulfood 2023 продлится с 20 по 24 февраля. На коллективном стенде Made in Russia в ней примут участие крупные производители зерна, масла, мяса, молока, напитков, а также небольшие и молодые foodtech-компании, которые производят растительное мясо, премиальный шоколад по технологии bean-to-bar, полезные десерты без муки и сахара и многое другое.
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Посетители Gulfood смогут продегустировать продукцию российских производителей. Например, крупный агрохолдинг привезет более полутонны свежих томатов, дальневосточная компания - диких крабов, известный производитель кондитерских изделий - шоколад, а foodtech-компания приготовит блюда из растительного фарша.
Экспозиция Made in Russia станет самой большой за всю историю участия российских компаний в Gulfood. В этом году на стенде будет размещена интерактивная мультимедийная панель, над созданием которой работали российские цифровые художники.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ДубайРоссия
 
 
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