РЭЦ: число участников выставки Gulfood из России за 4 года выросло в 10 раз

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Количество компаний-участниц выставки Gulfood на стенде Made in Russia выросло почти в 10 раз за четыре года, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."За четыре года количество российских экспортеров, которые принимают участие в одной из крупнейших в мире выставок пищевой промышленности Gulfood на коллективном стенде Made in Russia, выросло почти в 10 раз", - сказала в ходе открытия стенда Made in Russia на выставке Gulfood 2023 в Дубае генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.28-я Международная выставка продуктов, напитков и кулинарии стран Персидского Залива Gulfood 2023 продлится с 20 по 24 февраля. На коллективном стенде Made in Russia в ней примут участие крупные производители зерна, масла, мяса, молока, напитков, а также небольшие и молодые foodtech-компании, которые производят растительное мясо, премиальный шоколад по технологии bean-to-bar, полезные десерты без муки и сахара и многое другое.Посетители Gulfood смогут продегустировать продукцию российских производителей. Например, крупный агрохолдинг привезет более полутонны свежих томатов, дальневосточная компания - диких крабов, известный производитель кондитерских изделий - шоколад, а foodtech-компания приготовит блюда из растительного фарша.Экспозиция Made in Russia станет самой большой за всю историю участия российских компаний в Gulfood. В этом году на стенде будет размещена интерактивная мультимедийная панель, над созданием которой работали российские цифровые художники.

