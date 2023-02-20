Рейтинг@Mail.ru
Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html
Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями
Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями - РИА Новости, 20.02.2023
Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями
Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T01:32
2023-02-20T01:32
турция
израиль
кахраманмараш
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852211246_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_c7356b3cd6a30cb49f3c4e190c78fe4c.jpg
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги Есфирь. Ранее израильский портал Ynet сообщил, что некий местный житель турецкого города Антакья передал израильским спасателям, работавшим на месте завалов после землетрясений, рукопись древней Книги Есфирь (Эстер), спасенную из-под обломков рухнувшей синагоги, а те вывезли рукопись в Израиль. "Рукопись Книги Есфирь, обнаруженная под руинами синагоги в Антакье, разрушенной землетрясениями, хранится в главном раввинате Турции", - сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все утверждения об оценке пергамента тщательно проверяются отделом борьбы с контрабандой, процесс координируется с МИД, добавили в ведомстве. "Мы в кратчайшие сроки восстановим синагогу Антакьи, чтобы вернуть на место рукопись и другие ценные артефакты и вновь открыть синагогу для верующих", - подчеркнуло министерство. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852870870.html
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851841704.html
турция
израиль
кахраманмараш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852211246_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_739ceaf47692768e981b8cd15dd387f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, израиль, кахраманмараш, в мире
Турция, Израиль, Кахраманмараш, В мире
01:32 20.02.2023
 
Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями

Минкультуры Турции опровергло данные о вывозе древней рукописи израильскими спасателями

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги Есфирь.
Ранее израильский портал Ynet сообщил, что некий местный житель турецкого города Антакья передал израильским спасателям, работавшим на месте завалов после землетрясений, рукопись древней Книги Есфирь (Эстер), спасенную из-под обломков рухнувшей синагоги, а те вывезли рукопись в Израиль.
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 17:00
Большая часть спасательных работ в Турции завершится в воскресенье
"Рукопись Книги Есфирь, обнаруженная под руинами синагоги в Антакье, разрушенной землетрясениями, хранится в главном раввинате Турции", - сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Все утверждения об оценке пергамента тщательно проверяются отделом борьбы с контрабандой, процесс координируется с МИД, добавили в ведомстве.
"Мы в кратчайшие сроки восстановим синагогу Антакьи, чтобы вернуть на место рукопись и другие ценные артефакты и вновь открыть синагогу для верующих", - подчеркнуло министерство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.
Российские спасатели на месте разбора завалов в жилом доме в Турции, где обнаружили крупную сумму денег - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 06:30
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
 
ТурцияИзраильКахраманмарашВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала