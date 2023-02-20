https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html

Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями

Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями - РИА Новости, 20.02.2023

Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями

Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T01:32

2023-02-20T01:32

2023-02-20T01:32

турция

израиль

кахраманмараш

в мире

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СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги Есфирь. Ранее израильский портал Ynet сообщил, что некий местный житель турецкого города Антакья передал израильским спасателям, работавшим на месте завалов после землетрясений, рукопись древней Книги Есфирь (Эстер), спасенную из-под обломков рухнувшей синагоги, а те вывезли рукопись в Израиль. "Рукопись Книги Есфирь, обнаруженная под руинами синагоги в Антакье, разрушенной землетрясениями, хранится в главном раввинате Турции", - сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе. Все утверждения об оценке пергамента тщательно проверяются отделом борьбы с контрабандой, процесс координируется с МИД, добавили в ведомстве. "Мы в кратчайшие сроки восстановим синагогу Антакьи, чтобы вернуть на место рукопись и другие ценные артефакты и вновь открыть синагогу для верующих", - подчеркнуло министерство. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.

https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852870870.html

https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851841704.html

турция

израиль

кахраманмараш

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турция, израиль, кахраманмараш, в мире