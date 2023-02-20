Турция опровергла данные о вывозе ценной рукописи израильскими спасателями
Минкультуры Турции опровергло данные о вывозе древней рукописи израильскими спасателями
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города
© Sputnik / Сертач Каяр
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 фев - РИА Новости. Турецкое министерство культуры и туризма опровергло сообщения израильских СМИ о том, что израильские спасатели якобы вывезли из Турции древнюю рукопись Книги Есфирь.
Ранее израильский портал Ynet сообщил, что некий местный житель турецкого города Антакья передал израильским спасателям, работавшим на месте завалов после землетрясений, рукопись древней Книги Есфирь (Эстер), спасенную из-под обломков рухнувшей синагоги, а те вывезли рукопись в Израиль.
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"Рукопись Книги Есфирь, обнаруженная под руинами синагоги в Антакье, разрушенной землетрясениями, хранится в главном раввинате Турции", - сообщило министерство в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Все утверждения об оценке пергамента тщательно проверяются отделом борьбы с контрабандой, процесс координируется с МИД, добавили в ведомстве.
"Мы в кратчайшие сроки восстановим синагогу Антакьи, чтобы вернуть на место рукопись и другие ценные артефакты и вновь открыть синагогу для верующих", - подчеркнуло министерство.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 41 тысячи человек.