https://ria.ru/20230220/turistka-1853178861.html

При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка

При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка - РИА Новости, 20.02.2023

При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка

Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:17

2023-02-20T15:17

2023-02-20T15:17

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. По данным издания, пожар начался на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Туристку доставили в местную больницу с диагнозом "отравление угарным газом". "Спасатели доставили россиянку в больницу после того, как на кухне отеля вспыхнул пожар. Женщина, Светлана Сташко, надышалась дымом после возгорания на первом этаже гостиницы. Отель расположен на Пханг Муанг Сай Кор Роуд", - говорится в сообщении газеты. О других пострадавших при пожаре не сообщается. Местные правоохранители приступили к расследованию инцидента.

https://ria.ru/20230201/tailand-1848956389.html

таиланд

пхукет (остров)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, пхукет (остров), россия, новости - туризм, туристы