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При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка - РИА Новости, 20.02.2023
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка
Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:17
2023-02-20T15:17
2023-02-20T15:17
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пхукет (остров)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. По данным издания, пожар начался на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Туристку доставили в местную больницу с диагнозом "отравление угарным газом". "Спасатели доставили россиянку в больницу после того, как на кухне отеля вспыхнул пожар. Женщина, Светлана Сташко, надышалась дымом после возгорания на первом этаже гостиницы. Отель расположен на Пханг Муанг Сай Кор Роуд", - говорится в сообщении газеты. О других пострадавших при пожаре не сообщается. Местные правоохранители приступили к расследованию инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), россия, новости - туризм, туристы
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм, туристы
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка
Phuket Express: туристку из России госпитализировали после пожара в отеле Таиланде