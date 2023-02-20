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При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка - РИА Новости, 20.02.2023
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Туризм
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При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка - РИА Новости, 20.02.2023
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка
Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:17
2023-02-20T15:17
туризм
таиланд
пхукет (остров)
россия
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express. По данным издания, пожар начался на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Туристку доставили в местную больницу с диагнозом "отравление угарным газом". "Спасатели доставили россиянку в больницу после того, как на кухне отеля вспыхнул пожар. Женщина, Светлана Сташко, надышалась дымом после возгорания на первом этаже гостиницы. Отель расположен на Пханг Муанг Сай Кор Роуд", - говорится в сообщении газеты. О других пострадавших при пожаре не сообщается. Местные правоохранители приступили к расследованию инцидента.
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таиланд, пхукет (остров), россия, новости - туризм, туристы
Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм, туристы
15:17 20.02.2023
 
При пожаре в отеле на острове Пхукет пострадала россиянка

Phuket Express: туристку из России госпитализировали после пожара в отеле Таиланде

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российскую туристку госпитализировали после пожара в отеле на тайском острове Пхукет, сообщила местная газета Phuket Express.
По данным издания, пожар начался на кухне ресторана, расположенного на первом этаже отеля. В результате инцидента пострадала гражданка РФ. Туристку доставили в местную больницу с диагнозом "отравление угарным газом".
"Спасатели доставили россиянку в больницу после того, как на кухне отеля вспыхнул пожар. Женщина, Светлана Сташко, надышалась дымом после возгорания на первом этаже гостиницы. Отель расположен на Пханг Муанг Сай Кор Роуд", - говорится в сообщении газеты.
О других пострадавших при пожаре не сообщается. Местные правоохранители приступили к расследованию инцидента.
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ТуризмТаиландПхукет (остров)РоссияНовости - Туризмтуристы
 
 
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