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Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки - РИА Новости, 20.02.2023
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Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки - РИА Новости, 20.02.2023
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:22
2023-02-20T13:24
экономика
россия
оаэ
цены на нефть
сша
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов США. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами", - отметил он.Мантуров также уточнил, что объем экспорта из России в ОАЭ вырос на 71%, до 8,5 миллиардов долларов США, а импорта - на 6%, до 500 миллионов долларов. "ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - подчеркнул вице-премьер.
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экономика, россия, оаэ, цены на нефть, сша, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, ОАЭ, Цены на нефть, США, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
13:22 20.02.2023 (обновлено: 13:24 20.02.2023)
 
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки

Глава Минпромторга Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68 процентов

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов США. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами", - отметил он.
Мантуров также уточнил, что объем экспорта из России в ОАЭ вырос на 71%, до 8,5 миллиардов долларов США, а импорта - на 6%, до 500 миллионов долларов. "ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - подчеркнул вице-премьер.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:05
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ЭкономикаРоссияОАЭЦены на нефтьСШАДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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