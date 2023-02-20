https://ria.ru/20230220/tovarooborot-1853141554.html
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки - РИА Новости, 20.02.2023
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:22
2023-02-20T13:22
2023-02-20T13:24
экономика
россия
оаэ
цены на нефть
сша
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов США. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами", - отметил он.Мантуров также уточнил, что объем экспорта из России в ОАЭ вырос на 71%, до 8,5 миллиардов долларов США, а импорта - на 6%, до 500 миллионов долларов. "ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20230113/poslanie-1844694135.html
россия
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оаэ, цены на нефть, сша, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, ОАЭ, Цены на нефть, США, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
13:22 20.02.2023 (обновлено: 13:24 20.02.2023)
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
Глава Минпромторга Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68 процентов