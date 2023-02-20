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Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки

Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки - РИА Новости, 20.02.2023

Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки

Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:22

2023-02-20T13:22

2023-02-20T13:24

экономика

россия

оаэ

цены на нефть

сша

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и ОАЭ в 2022 году достиг рекордной отметки: он вырос на 68%, до 9 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров."Партнерство между нашими странами развивается по нарастающей, и эту положительную динамику отражает статистика российско-эмиратской торговли. По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг 9 миллиардов долларов США. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами", - отметил он.Мантуров также уточнил, что объем экспорта из России в ОАЭ вырос на 71%, до 8,5 миллиардов долларов США, а импорта - на 6%, до 500 миллионов долларов. "ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объему товарооборота с Российской Федерацией", - подчеркнул вице-премьер.

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экономика, россия, оаэ, цены на нефть, сша, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)