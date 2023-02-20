https://ria.ru/20230220/strakhi-1853125724.html

С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"

С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 20.02.2023

С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"

"Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру?

2023-02-20T12:00

2023-02-20T12:00

2023-02-20T12:24

страхи

наталья лосева

подкаст

психология

семья

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С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы" "Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру? audio/mpeg

С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы" "Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру? audio/mpeg

Историю героини Екатерины разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, подкаст, психология, семья, аудио