https://ria.ru/20230220/strakhi-1853125724.html
С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"
С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 20.02.2023
С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"
"Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру?
2023-02-20T12:00
2023-02-20T12:00
2023-02-20T12:24
страхи
наталья лосева
подкаст
психология
семья
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С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"
"Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру?
audio/mpeg
С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"
"Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру?
audio/mpeg
Историю героини Екатерины разбирают главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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наталья лосева, подкаст, психология, семья, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Подкаст, Психология, Семья
12:00 20.02.2023 (обновлено: 12:24 20.02.2023)
С детства ощущала, что родители меня ненавидят. "Страхи/Детские травмы"
"Не путайся под ногами", "криворукая", "это все из-за тебя" — эти фразы Екатерина слышала от мамы и папы с раннего детства. Родители часто вымещали на ребенке гнев. Это привело к тому, что девочка выстроила вокруг себя стену и "держит оборону" даже во взрослом возрасте: редко показывает эмоции, никому не доверяет. Как снова открыться миру?