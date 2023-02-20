https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853287293.html

Спецоперация, 20 февраля: Байден в Киеве и дополнительная помощь США

Спецоперация, 20 февраля: Байден в Киеве и дополнительная помощь США - РИА Новости, 20.02.2023

Спецоперация, 20 февраля: Байден в Киеве и дополнительная помощь США

Президент США Джо Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T21:14

2023-02-20T21:14

2023-02-20T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

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ван и (политик)

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник, он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам президента США, Вашингтон и союзники пообещали передать Украине около 700 танков, тысячи бронемашин, более двух миллионов снарядов. На фоне визита в Киев президент США заявил, что на этой неделе США объявят новые санкции против людей и компаний, а также сообщил, что Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде бюджетной помощи. Президент Украины, в свою очередь, назвал очень важными и полезными переговоры с американским коллегой. Белый дом назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным и историческим событием", а также заявил – визит показал, что США поддержат Украину столько, сколько нужно. США уведомили РФ о визите Байдена в Киев за несколько часов до отправления, отметил Белый дом, а источник сообщил РИА Новости, что американское посольство уведомило российскую сторону о визите президента США в Киев, прежде всего, в целях безопасности. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, а на южно-донецком и запорожском направлениях до 60 военных и шесть единиц техники. Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ уничтожили на херсонском направлении пять гаубиц, пушку и склад с боеприпасами, а российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных. Минобороны РФ также подтвердило взятие под контроль населенного пункта Парасковиевка в ДНР, за сутки украинские военные на этом направлении потеряли более 115 человек и 11 единиц техники. Китайский планАгентство Блумберг со ссылкой на европейские источники, сообщило, что китайский план по мирному урегулированию на Украине будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву – ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине. Сам Ван И находился в понедельник с визитом в Венгрии, где встретился с главой МИД этой страны Петером Сийярто. Будапешт и Пекин хотели бы, чтобы стороны конфликта на Украине вернулись к переговорам и попытались найти решение, которое пошло бы на пользу Европе и всему миру, заявил Ван И в ходе визита. В Кремле не исключают встречу президента РФ Владимира Путина с Ван И, который будет находиться с визитом в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853284549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

украина

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Наталья Макарова

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