https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853170335.html
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны: российские авиация и артиллерия за сутки поразили 98 артподразделений ВСУ