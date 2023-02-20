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Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:45 20.02.2023
 
Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны: российские авиация и артиллерия за сутки поразили 98 артподразделений ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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