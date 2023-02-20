https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853170335.html

Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ - РИА Новости, 20.02.2023

Российские войска за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ

Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:45

2023-02-20T14:45

2023-02-20T14:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили за сутки почти 100 артиллерийских подразделений украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны России. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)