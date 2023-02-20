https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853166069.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 20.02.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:32

2023-02-20T14:32

2023-02-20T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, в районе Угледара, Водяного в ДНР, а также Малиновки на Запорожье уничтожено три склада боеприпасов украинской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях противника в ДНР и Запорожской области Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье. 2023-02-20T14:32 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)