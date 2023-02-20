https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853166069.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 20.02.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:32
2023-02-20T14:32
2023-02-20T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, в районе Угледара, Водяного в ДНР, а также Малиновки на Запорожье уничтожено три склада боеприпасов украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о потерях противника в ДНР и Запорожской области
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 военнослужащих Украины и 6 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны России. По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесены комплексные удары по подразделениям украинской армии в районе Угледара, Доброволья в ДНР, Гуляйполя и Юрковки на Запорожье.
2023-02-20T14:32
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PT3M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:32 20.02.2023 (обновлено: 15:26 20.02.2023)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в ДНР и Запорожской области
Минобороны: в ДНР и Запорожской области Украина за сутки потеряла до 60 военных