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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 20.02.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона
Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:29
2023-02-20T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки российским артиллеристам удалось поразить еще несколько целей на Херсонском направлении.Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в Луганской Народной Республике и Харьковской области на Купянском направлении. Киев потерял до 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.На Краснолиманском направлении ВС России огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили цели противника в ДНР и ЛНР. В ведомстве подтвердили, что добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике.Всего подразделения ВСУ потеряли на Донецком направлении за минувшие сутки:На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны составили: до 60 военных, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Российские военные также сумели нанести точные удары по трем складам в Запорожской области и ДНР.Кроме того, истребительная авиация ВКС в воздушном бою в районе города Изюм Харьковской области сбила украинский самолет Су-27.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
https://ria.ru/20230219/polk-1852972843.html
https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html
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россия
херсон
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донецкая народная республика
харьковская область
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безопасность, россия, херсон, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии, су-27
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России, Су-27
14:29 20.02.2023 (обновлено: 15:28 20.02.2023)
 
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Минобороны: российские военные на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
За минувшие сутки российским артиллеристам удалось поразить еще несколько целей на Херсонском направлении.
"В результате огневого поражения уничтожены самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика" и три гаубицы Д-30", — сообщили в военном ведомстве.
Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в Луганской Народной Республике и Харьковской области на Купянском направлении. Киев потерял до 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.
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На Краснолиманском направлении ВС России огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили цели противника в ДНР и ЛНР.
"Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — уточнили в министерстве.
В ведомстве подтвердили, что добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике.
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Всего подразделения ВСУ потеряли на Донецком направлении за минувшие сутки:
  • свыше 115 военнослужащих;
  • боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и две установки РСЗО "Град";
  • гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны составили: до 60 военных, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Российские военные также сумели нанести точные удары по трем складам в Запорожской области и ДНР.
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Кроме того, истребительная авиация ВКС в воздушном бою в районе города Изюм Харьковской области сбила украинский самолет Су-27.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВоздушно-десантные войска РоссииВоздушно-космические силы РоссииСу-27
 
 
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