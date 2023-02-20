https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853164984.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 20.02.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:29

2023-02-20T14:29

2023-02-20T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсон

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.За минувшие сутки российским артиллеристам удалось поразить еще несколько целей на Херсонском направлении.Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в Луганской Народной Республике и Харьковской области на Купянском направлении. Киев потерял до 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.На Краснолиманском направлении ВС России огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили цели противника в ДНР и ЛНР. В ведомстве подтвердили, что добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике.Всего подразделения ВСУ потеряли на Донецком направлении за минувшие сутки:На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны составили: до 60 военных, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Российские военные также сумели нанести точные удары по трем складам в Запорожской области и ДНР.Кроме того, истребительная авиация ВКС в воздушном бою в районе города Изюм Харьковской области сбила украинский самолет Су-27.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.

https://ria.ru/20230219/polk-1852972843.html

https://ria.ru/20230220/naemniki-1853054599.html

https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html

россия

херсон

украина

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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