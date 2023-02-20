14:29 20.02.2023 (обновлено: 15:28 20.02.2023)
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона
Минобороны: российские военные на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов ВСУ
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.
За минувшие сутки российским артиллеристам удалось поразить еще несколько целей на Херсонском направлении.
"В результате огневого поражения уничтожены самоходная гаубица "Акация", буксируемая пушка "Гиацинт", самоходная гаубица "Гвоздика" и три гаубицы Д-30", — сообщили в военном ведомстве.
Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в Луганской Народной Республике и Харьковской области на Купянском направлении. Киев потерял до 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении ВС России огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили цели противника в ДНР и ЛНР.
"Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — уточнили в министерстве.
В ведомстве подтвердили, что добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ взяли под контроль Парасковиевку в Донецкой Народной Республике.
Всего подразделения ВСУ потеряли на Донецком направлении за минувшие сутки:
- —свыше 115 военнослужащих;
- —боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины;
- —два автомобиля и две установки РСЗО "Град";
- —гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны составили: до 60 военных, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Российские военные также сумели нанести точные удары по трем складам в Запорожской области и ДНР.
Кроме того, истребительная авиация ВКС в воздушном бою в районе города Изюм Харьковской области сбила украинский самолет Су-27.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность государства.