https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853051805.html

Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях

Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 20.02.2023

Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киевские силовики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T08:06

2023-02-20T08:06

2023-02-20T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

луганская народная республика

макеевка

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Киевские силовики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении, в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что противник использует пикапы с установленными на них западными образцами вооружений. "Выявлены пикапы противника, в кузовах которых установлены зенитно-пулеметные установки, ПЗРК, ПТУР, автоматические гранатометы и минометы западного образца", - уточнил Марочко. Также эксперт отметил, что расчеты постоянно перемещаются, используя как естественное укрытие рельеф местности, который затрудняет возможность обнаружения.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852972479.html

https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html

киев

луганская народная республика

макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, киев, луганская народная республика, макеевка, андрей марочко