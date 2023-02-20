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Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 20.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/spetsoperatsiya-1853051805.html
Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях
Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киевские силовики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T08:06
2023-02-20T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
луганская народная республика
макеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Киевские силовики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении, в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Собеседник агентства уточнил, что противник использует пикапы с установленными на них западными образцами вооружений. "Выявлены пикапы противника, в кузовах которых установлены зенитно-пулеметные установки, ПЗРК, ПТУР, автоматические гранатометы и минометы западного образца", - уточнил Марочко. Также эксперт отметил, что расчеты постоянно перемещаются, используя как естественное укрытие рельеф местности, который затрудняет возможность обнаружения.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852972479.html
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киев
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безопасность, киев, луганская народная республика, макеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко
08:06 20.02.2023
 
Эксперт объяснил тактику Киева на Купянском и Краснолиманском направлениях

Марочко: Киев ведет тактику беспокоящего огня на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Киевские силовики активно применяют тактику ведения беспокоящего огня на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Противник начал активно применять тактику кочующих огневых средств. На купянском направлении, в районе населенного пункта Новоселовское, а также на краснолиманском направлении, в районах Стельмаховка, Макеевка и Невское", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Собеседник агентства уточнил, что противник использует пикапы с установленными на них западными образцами вооружений.
"Выявлены пикапы противника, в кузовах которых установлены зенитно-пулеметные установки, ПЗРК, ПТУР, автоматические гранатометы и минометы западного образца", - уточнил Марочко.
Также эксперт отметил, что расчеты постоянно перемещаются, используя как естественное укрытие рельеф местности, который затрудняет возможность обнаружения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаАндрей Марочко
 
 
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