https://ria.ru/20230220/sokraschenie-1853242846.html
МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов
МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов - РИА Новости, 20.02.2023
МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов
Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T18:44
2023-02-20T18:44
2023-02-20T18:56
в мире
москва
нидерланды
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амстердам
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений, ответит на него, заявило министерство иностранных дел России.Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Кроме того, Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме."Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, "пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок"."Однако когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне", - добавили в ведомстве."Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы", - отметил российский МИД.Москва "категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине", сообщили в ведомстве."В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры", - заявило министерство иностранных дел РФ.
https://ria.ru/20230205/vrazhdebnost-1849829503.html
https://ria.ru/20230202/diplomatiya-1849180087.html
https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html
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в мире, москва, нидерланды, россия, амстердам
В мире, Москва, Нидерланды, Россия, Амстердам
18:44 20.02.2023 (обновлено: 18:56 20.02.2023)
МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов
В МИД России назвали решение Нидерландов сократить число дипломатов недружественным шагом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений, ответит на него, заявило
министерство иностранных дел России.
Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Кроме того, Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме
.
"Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге
и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, "пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок".
"Однако когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне", - добавили в ведомстве.
"Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы", - отметил российский МИД.
Москва "категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине", сообщили в ведомстве.
"В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры", - заявило министерство иностранных дел РФ.