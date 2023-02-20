https://ria.ru/20230220/sokraschenie-1853242846.html

МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов

МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов - РИА Новости, 20.02.2023

МИД России прокомментировал решение Нидерландов сократить число дипломатов

Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T18:44

2023-02-20T18:44

2023-02-20T18:56

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва считает решение Нидерландов сократить число российских дипломатов и закрыть российское торгпредство недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений, ответит на него, заявило министерство иностранных дел России.Нидерланды ранее решили ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство. Кроме того, Нидерланды приняли решение закрыть торговое представительство РФ в Амстердаме."Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников посольства России в Гааге и приостановке деятельности торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений", - говорится в заявлении ведомства.Министерство отметило, что около года велись непростые консультации с тем, чтобы создать необходимые условия для функционирования дипломатических представительств РФ, "пострадавших от инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года высылок"."Однако когда расхождения были практически полностью преодолены, Нидерланды сорвали переговорный процесс, очевидно, ориентируясь и на указания извне", - добавили в ведомстве."Решение Амстердама о приостановке деятельности торгового представительства в Амстердаме ведет к демонтажу основ торгово-экономического сотрудничества, существовавшего между нашими странами многие годы", - отметил российский МИД.Москва "категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине", сообщили в ведомстве."В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры", - заявило министерство иностранных дел РФ.

https://ria.ru/20230205/vrazhdebnost-1849829503.html

https://ria.ru/20230202/diplomatiya-1849180087.html

https://ria.ru/20230218/vysylka-1852911166.html

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