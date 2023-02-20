https://ria.ru/20230220/sobaki-1853294083.html

В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак

В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак - РИА Новости, 20.02.2023

В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак

Правоохранители задержали фактического организатора деятельности по отлову бездомных животных в Астрахани по делу о мошенничестве с госконтрактами, сообщает... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T22:08

2023-02-20T22:08

2023-02-20T23:18

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали фактического организатора деятельности по отлову бездомных животных в Астрахани по делу о мошенничестве с госконтрактами, сообщает СУСК по Астраханской области. Как уточняет администрация губернатора региона, по делу "Экоприюта" задержан Андрей Невлюдов. По данным депутата думы Астраханской области Олега Шеина, Невлюдов является фактическим владельцем "Экоприюта". В начале февраля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных в Астрахани. Сообщалось, что в 2022 году с "Экоприютом" было заключено 12 контрактов на оказание услуг по обращению с бездомными животными на сумму более 28 миллионов рублей. Позже неустановленные лица из числа руководства "Экоприюта", должностные лица администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, зная, что обязательства по контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг. "В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ задержан фактический организатор деятельности по отлову, содержанию и возврату бездомных животных. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве", - говорится в сообщении. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отметили в администрации губернатора региона, "из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками "Экоприюта" в ноябре 2022 года на территории учреждения началось распространение бешенства и чумы животных". Примерно этот же период на скотомогильнике под Астраханью были обнаружены 60 изуродованных трупов собак с бирками "Экоприюта", что вызвало широкий общественный резонанс.

https://ria.ru/20221215/chuma-1838903473.html

https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, астрахань, астраханская область, россия