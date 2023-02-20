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В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак - РИА Новости, 20.02.2023
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В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак
В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак - РИА Новости, 20.02.2023
В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак
Правоохранители задержали фактического организатора деятельности по отлову бездомных животных в Астрахани по делу о мошенничестве с госконтрактами, сообщает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T22:08
2023-02-20T23:18
происшествия
астрахань
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали фактического организатора деятельности по отлову бездомных животных в Астрахани по делу о мошенничестве с госконтрактами, сообщает СУСК по Астраханской области. Как уточняет администрация губернатора региона, по делу "Экоприюта" задержан Андрей Невлюдов. По данным депутата думы Астраханской области Олега Шеина, Невлюдов является фактическим владельцем "Экоприюта". В начале февраля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных в Астрахани. Сообщалось, что в 2022 году с "Экоприютом" было заключено 12 контрактов на оказание услуг по обращению с бездомными животными на сумму более 28 миллионов рублей. Позже неустановленные лица из числа руководства "Экоприюта", должностные лица администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, зная, что обязательства по контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг. "В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ задержан фактический организатор деятельности по отлову, содержанию и возврату бездомных животных. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве", - говорится в сообщении. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отметили в администрации губернатора региона, "из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками "Экоприюта" в ноябре 2022 года на территории учреждения началось распространение бешенства и чумы животных". Примерно этот же период на скотомогильнике под Астраханью были обнаружены 60 изуродованных трупов собак с бирками "Экоприюта", что вызвало широкий общественный резонанс.
https://ria.ru/20221215/chuma-1838903473.html
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия
22:08 20.02.2023 (обновлено: 23:18 20.02.2023)
 
В Астрахани задержали организатора отлова бездомных собак

Организатора отлова бездомных собак в Астрахани задержали по делу о мошенничестве

© Фото : страница во ВКонтакте Евгении ЗариньшВолонтеры у входа в приют в Астрахани
Волонтеры у входа в приют в Астрахани - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : страница во ВКонтакте Евгении Зариньш
Волонтеры у входа в приют в Астрахани. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Правоохранители задержали фактического организатора деятельности по отлову бездомных животных в Астрахани по делу о мошенничестве с госконтрактами, сообщает СУСК по Астраханской области.
Как уточняет администрация губернатора региона, по делу "Экоприюта" задержан Андрей Невлюдов. По данным депутата думы Астраханской области Олега Шеина, Невлюдов является фактическим владельцем "Экоприюта".
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 14:51
В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике
В начале февраля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных в Астрахани. Сообщалось, что в 2022 году с "Экоприютом" было заключено 12 контрактов на оказание услуг по обращению с бездомными животными на сумму более 28 миллионов рублей. Позже неустановленные лица из числа руководства "Экоприюта", должностные лица администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, зная, что обязательства по контрактам не исполнены, подписали акты приемки оказанных услуг.
"В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ задержан фактический организатор деятельности по отлову, содержанию и возврату бездомных животных. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве", - говорится в сообщении. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как отметили в администрации губернатора региона, "из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками "Экоприюта" в ноябре 2022 года на территории учреждения началось распространение бешенства и чумы животных". Примерно этот же период на скотомогильнике под Астраханью были обнаружены 60 изуродованных трупов собак с бирками "Экоприюта", что вызвало широкий общественный резонанс.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 14:18
"Гора обезображенных трупов". Что произошло под Астраханью
 
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